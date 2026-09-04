3 năm lặng lẽ mở nhà hàng, vẽ tranh để “tìm lại chính mình”

Trở lại màn ảnh rộng với Hộ linh tráng sĩ, Hứa Vĩ Văn đảm nhận vai Quan Văn từ tốn, mưu trí và trung thành giữa thời cuộc nhiều biến động. Tạo hình, trang phục của nhân vật khá khác biệt, đòi hỏi sự chỉn chu về phong thái lẫn lễ nghi. Từng đóng phim cổ trang cách đây 15 năm, nam diễn viên xem đây là lợi thế khi trở lại dạng vai này.

Hứa Vĩ Văn trở lại đóng vai Quan Văn trong "Hộ linh tráng sĩ".

Hứa Vĩ Văn cho rằng trong thời loạn ly, không phải người anh hùng nào cũng cầm gươm giáo để bảo vệ đất nước. Có người dùng tri thức, lời nói, đạo đức và sự hy sinh để gìn giữ giang sơn. Quá trình tham gia, anh cố gắng tìm tòi tư liệu, trao đổi cùng đạo diễn và đội ngũ cố vấn để thể hiện trọn vẹn vai diễn.

Những năm gần đây, Hứa Vĩ Văn trở thành gương mặt quen thuộc ở nhiều dự án lịch sử, chính luận. Anh lần lượt tham gia Mưa đỏ, Tận hiến và mới nhất là Hộ linh tráng sĩ. Các vai diễn ấy giúp nam diễn viên tìm lại năng lượng nghề sau quãng thời gian dài mất cảm xúc.

Sau Đất rừng phương Nam, Hứa Vĩ Văn có khoảng 3 năm không đóng phim. Nam diễn viên từng đặt nhiều kỳ vọng vào dự án, song những ồn ào xoay quanh tác phẩm khiến kế hoạch thực hiện phần tiếp theo không thể tiếp tục như dự kiến. Khoảng lặng ấy để lại trong anh nhiều hụt hẫng, chông chênh, thậm chí có lúc mất niềm tin vào công việc đã gắn bó hơn 25 năm.

Có thời điểm Hứa Vĩ Văn không biết làm nghề vì điều gì. Anh tự hỏi việc nỗ lực, cố gắng liệu còn ý nghĩa hay không. Dẫu nhận rất nhiều lời mời từ các đơn vị, anh đều nói lời từ chối vì không thể bước vào trường quay.

“Tôi không giàu có, chắc chắn chịu nhiều áp lực kinh tế nếu không làm việc. Song tôi chấp nhận dừng lại để tìm một khoảng lặng nghỉ ngơi, suy nghĩ”, anh chia sẻ với VietNamNet.

Trong 3 năm ấy, nam diễn viên thử sức nhiều công việc như vẽ tranh, tổ chức triển lãm và mở nhà hàng. Mỗi ngày anh tự đi chợ, chọn thực phẩm, vào bếp nấu ăn, phục vụ khách hoặc vùi đầu nhiều giờ liền trong phòng tranh.

Hứa Vĩ Văn từng có 3 năm vắng bóng vì "mất lửa".

Hứa Vĩ Văn chủ động làm việc để giữ cho cuộc sống luôn có nhịp điệu. Nam diễn viên nói vui đã làm đủ thứ để giết thời gian, sinh tồn và chờ một cơ hội để “thực sự trở lại”.

Diễn viên không xem quãng đường khó khăn ấy là thất bại. Anh chấp nhận đó như một phần của cuộc sống - giống như khi nước rút, con người phải đi qua một khúc quanh khác.

Cơ hội đến khi nhà sản xuất Nguyễn Trí Viễn mời anh gặp gỡ ê-kíp Mưa đỏ. Hứa Vĩ Văn nhận lời, ấp ủ trở lại với một tâm thế mới. Anh dành 3 tháng huấn luyện, sống trong môi trường quân ngũ, học sử dụng vũ khí và tập luyện cùng các diễn viên trẻ. Dẫu có hơn 20 năm kinh nghiệm diễn xuất, nam diễn viên ví bản thân như "lính mới" vì phải làm lại từ đầu.

Khoảnh khắc bước ra trường quay, Hứa Vĩ Văn cảm giác như tìm lại được chính mình. “Giống như điện thoại hết pin, chúng ta phải sạc thôi. Khi đủ pin rồi mới tiếp tục công việc và tôi đã tìm thấy năng lượng cho chính mình”, anh nhớ lại.

Bài học từ mất mát, chọn sống độc thân ở tuổi 47

Rời ánh đèn showbiz, Hứa Vĩ Văn chọn cuộc sống giản dị, lặng lẽ. Khi không đóng phim, anh dành thời gian cho bản thân và gia đình - thứ ưu tiên hàng đầu trong cuộc sống.

Diễn viên tận hưởng cuộc sống độc thân.

Một ngày không đi quay, nam diễn viên ở nhà tưới cây, chăm chó, dọn dẹp, tập thể thao, nghe nhạc và đọc sách. Anh dành khoảng 1-2 tiếng mỗi ngày để tập luyện, duy trì vóc dáng săn chắc ở tuổi trung niên.

“Khi trách nhiệm công việc đã hoàn tất, tôi lập tức trở về không gian riêng. Ở nhà một ngày cũng rất nhiều việc để làm, đó là khoảng thời gian để tái tạo năng lượng”, anh chia sẻ.

Đằng sau vẻ điềm tĩnh và cuộc sống kín tiếng, Hứa Vĩ Văn từng đi qua mất mát lớn. Với anh, nỗi buồn lớn nhất của một người không phải thất tình, thất bại hay thiếu tiền mà là chứng kiến người thân yêu ra đi.

Hứa Vĩ Văn không chọn cách cố quên đi đau thương, bởi mất mát suy cho cùng là một phần của cuộc đời, đủ sức khiến mỗi người thay đổi sau khi bước qua.

Biến cố và sự chia ly giúp nam diễn viên trở nên mạnh mẽ, vị tha và thấu hiểu hơn trong cách nhìn người, nhìn đời. Từ đó, anh không còn quá bận tâm đến việc phải sống theo khuôn mẫu sẵn có mà chú trọng nhiều hơn đến việc lắng nghe bản thân.

Mỗi người có một con đường riêng để đi, thay vì ép buộc hoặc áp đặt định kiến xã hội lên nhau. Có người kết hôn sớm, có người chọn sống độc thân; có người có con, có người không. Điều quan trọng mỗi người hiểu điều mình cần và chịu trách nhiệm với mỗi lựa chọn.

U50 Hứa Vĩ Văn chọn độc thân và không đặt ra tiêu chuẩn cụ thể khi nghĩ về người bạn đồng hành. Anh quan niệm tình yêu đến hay không, đến vào lúc nào đều không thể gượng ép.

Biến cố mất mát giúp Hứa Vĩ Văn thay đổi, tận hưởng cuộc sống hiện tại theo cách riêng.

“Mọi thứ tùy duyên, hữu duyên do năng lượng mình phát ra thôi. Đừng nghĩ phải có cái này, cái kia, hãy cố gắng làm tốt trước đã”, anh nói.

Thay vì đi tìm một mối quan hệ chỉ để lấp đầy khoảng trống, Hứa Vĩ Văn tận hưởng cuộc sống riêng theo cách phù hợp bản thân.

Nam diễn viên ví cuộc đời như một cuốn sách, không nhất thiết phải đẹp, chỉ cần hay. Ngay cả ngày khó khăn, buồn bã và đau đớn đều là một phần đáng nhớ của hành trình. Anh tin điều quan trọng không phải chờ đến khi có tất cả mới gọi là hạnh phúc mà là biết sống trọn trong từng khoảnh khắc đã đi qua.

Clip hậu trường của Hứa Vĩ Văn trong "Hộ linh tráng sĩ"

Hứa Vĩ Văn sinh năm 1979 tại TPHCM, có hơn hai thập niên hoạt động nghệ thuật. Xuất phát điểm là người mẫu vào cuối những năm 1990, anh từng thử sức ở nhiều lĩnh vực trước khi tạo dấu ấn rõ nét với diễn xuất. Tên tuổi nam nghệ sĩ gắn với các phim như Em là bà nội của anh, Chàng trai năm ấy, Thần tượng, Lời thú nhận của Eva, Tiệc trăng máu... Bước sang giai đoạn trung niên, Hứa Vĩ Văn không còn xuất hiện dày đặc mà dành nhiều thời gian cân nhắc từng vai diễn, dự án.

Ảnh, clip: HK, NVCC