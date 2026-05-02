1 năm sau ngày bấm máy, series phim Tận hiến ấn định lịch chiếu trên sóng VTV. Đảm nhận vai chính, Hứa Vĩ Văn mong chờ hình tượng chiến sĩ tình báo trải bao gian truân trong cuộc chiến bảo vệ Tổ quốc được gửi đến khán giả một cách trọn vẹn.

Tạo hình vai diễn của Hứa Vĩ Văn trong phim.

Câu chuyện kể về hành trình của chiến sĩ tình báo Nguyễn Thành, bí danh P1. Trong giai đoạn biến động chính trị phức tạp ở Đông Dương thập niên 1960, anh nhận mật lệnh đến Lào, thâm nhập vào hàng ngũ đối phương trên nước bạn. Vừa nỗ lực hoàn thành nhiệm vụ chính trị, Nguyễn Thành vừa gắng sức chăm lo cho vợ con, làm tròn vai người đàn ông của gia đình. Sự đan xen của nghĩa vụ với Tổ quốc và trách nhiệm với gia đình hứa hẹn làm nên nội tâm đa chiều và sâu sắc cho nhân vật đáng kỳ vọng của Hứa Vĩ Văn.

Vai diễn Nguyễn Thành được xây dựng dựa theo hình tượng Thượng tá Nguyễn Thiệu Giốc, người được phong tặng Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân năm 2024. Vốn yêu thích các bộ phim kinh điển về đề tài tình báo, Hứa Vĩ Văn vô cùng hứng thú khi nhận được lời mời đóng chính Tận hiến. Biết kịch bản dựa theo chuyện có thật, anh càng có nhiều cảm hứng diễn xuất. Với anh, đây là cơ hội được thử sức và phát huy những gì trước đây chưa có dịp thực hiện cho nghề nghiệp của mình.

Quá trình tiền kỳ, nam diễn viên cùng đoàn phim ghé thăm gia đình của Thượng tá Nguyễn Thiệu Giốc để được lắng nghe, quan sát và tìm hiểu thêm về tính cách, thói quen đời thường của ông. Từ đó, anh tìm kiếm chất liệu đưa thêm vào vai diễn Nguyễn Thành.

Hứa Vĩ Văn trong vai chiến sĩ tình báo Nguyễn Thành, bí danh P1.

Nhớ lại những chuyến đi này, đến nay Hứa Vĩ Văn vẫn vẹn nguyên niềm xúc động. Anh kể: “Điều khiến mình cảm động nhất không phải được nhận vai mà là những khoảnh khắc tiếp xúc với người thân, hậu duệ của bác. Đến tận bây giờ, cuộc sống của gia đình vẫn giản dị, thầm lặng. Một con người đã hy sinh gần như cả cuộc đời cho đất nước nhưng không hề đặt nặng lợi ích cá nhân. Đặc biệt, có những điều chính người nhà mãi sau này mới hiểu rõ hơn về bác. Điều đó giúp mình hiểu sâu sắc hơn về lựa chọn của bác, cũng như phần nào thấu cảm được công việc của một người làm tình báo”.

Tham gia Tận hiến ngay sau khi hoàn thành vai diễn trong Mưa đỏ, Hứa Vĩ Văn có lợi thế vóc dáng, thể trạng đáp ứng được yêu cầu đạo diễn đưa ra. Anh giữ thói quen tập luyện thể lực, đồng thời phơi nắng mỗi ngày trước khi phim bấm máy và trong suốt thời gian trên phim trường để duy trì làn da đen sạm. Nhờ kinh nghiệm thực hiện các cảnh đánh đấm, rượt đuổi ở một số phim trước, anh thuận lợi bước vào loạt cảnh hành động ở dự án lần này.

Giống như nguyên mẫu Thượng tá Nguyễn Thượng Giốc, Nguyễn Thành trong phim thông thạo nhiều ngoại ngữ. Ngoài phần thoại tiếng Việt, nhân vật còn có thoại tiếng Anh, tiếng Pháp và tiếng Lào. Hứa Vĩ Văn vốn sử dụng tiếng Anh lưu loát, từng làm quen với tiếng Pháp ở phim Đất rừng phương Nam, chỉ riêng tiếng Lào là một trải nghiệm mới mẻ. Việc học thuộc câu chữ và thể hiện sao cho tự nhiên thực sự là một điều khó khăn.

Hứa Vĩ Văn và NSƯT Hồ Phong trong phim "Tận hiến".

Ở khâu hậu kỳ, nhân vật được lồng tiếng giọng Bắc theo yêu cầu từ phía nhà sản xuất. Dù vậy, Hứa Vĩ Văn vẫn nỗ lực luyện phát âm, tập thoại thật chỉn chu. Nhiều năm làm nghề, anh vẫn luôn giữ thói quen chăm chút tỉ mỉ như thế cho mỗi lần tái ngộ khán giả.

Tận hiến khởi quay tháng 5 năm ngoái, đi qua hàng chục ngày hè nắng gắt của Hà Nội, Thanh Hóa và Viêng Chăn - Lào. Những ngày ghi hình trong rừng sâu và tại vùng biên giới Việt - Lào, đoàn phim làm việc trong điều kiện khắc nghiệt của thời tiết, di chuyển, ăn uống.

Song, bằng sự tôi luyện trong hơn 20 năm làm nghề, Hứa Vĩ Văn dễ dàng thích nghi với những khó khăn này. Anh chia sẻ: “So với những gì Thượng tá Nguyễn Thượng Giốc từng trải qua thì những khó khăn của mình và êkíp thực sự không đáng là gì. Chính điều đó trở thành động lực để mình hoàn thành vai diễn này một cách trọn vẹn”.

Tận hiến (đạo diễn Trần Ka My) dài 15 tập, phát sóng trên VTV3, lúc 21h Chủ nhật hàng tuần từ ngày 3/5.