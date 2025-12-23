Giữa những ngày cơn sốt phim Mưa đỏ chưa hoàn toàn hạ nhiệt, Hứa Vĩ Văn đã lại có tác phẩm mới gửi đến khán giả, đó là phim truyền hình Tận hiến do Điện ảnh Công an Nhân dân sản xuất. Ở đó, anh hóa thân một chiến sĩ tình báo, dựa theo chuyên án có thật trong lịch sử tình báo Việt Nam.

Tạo hình vai diễn của Hứa Vĩ Văn "Tận hiến".

Qua những hình ảnh đầu tiên được hé lộ, Hứa Vĩ Văn hiện diện trong Tận hiến với làn da rám nắng rắn rỏi, gương mặt phong sương cùng nhiều kiểu trang phục đa dạng, từ vest lịch lãm đến áo nâu bình dị.

Ở Tận hiến, vai diễn của Hứa Vĩ Văn mang bí danh P1, là một tình báo viên cộng sản. Qua 10 tập phim, tác phẩm tái hiện những lát cắt chân thật và xúc động trên hành trình hoạt động bí mật đầy kiên trung, lặng lẽ của người chiến sĩ công an nhân dân quả cảm, trí tuệ, trong thời kỳ kháng chiến chống Mỹ.

Những ngày qua, Hứa Vĩ Văn liên tục chia sẻ hình ảnh, câu chuyện hậu trường của Tận hiến. Càng gần ngày phim phát sóng, anh càng mong ngóng cuộc đời của nhân vật được đến với khán giả. Đối với anh, đây là bộ phim đầy tâm đắc và được hóa thân vào chân dung nhà tình báo P1 là một vinh hạnh lớn trong cuộc đời làm nghề.

Một cách tình cờ, mối duyên đến với vai diễn P1 trong Tận hiến bắt đầu từ chính khoảng thời gian anh đang tham gia dự án Mưa đỏ. Khi ấy, đoàn phim tìm kiếm một diễn viên đảm nhận vai diễn có độ tuổi tương đồng với anh ngoài đời. Hơn thế, những trải nghiệm đời sống và vốn liếng nghề nghiệp tự mình tích lũy qua năm tháng giúp Hứa Vĩ Văn thêm phần trải đời, thâm sâu, thuyết phục đạo diễn cùng nhà sản xuất tin tưởng đặt vai diễn vào tay anh.

Hứa Vĩ Văn trong vai chiến sĩ tình báo P1.

8 năm kể từ phim Tử thi lên tiếng lên sóng, Hứa Vĩ Văn mới tái xuất ở địa hạt truyền hình. Những năm qua, anh dành trọn tâm huyết cho đam mê điện ảnh. Không ít lần nhận được lời mời đóng phim dài tập, anh cũng đành từ chối bởi cảm nhận kịch bản không đủ sức nặng, chưa khơi gợi đủ hứng thú trong anh.

Tới khi Tận hiến xuất hiện, anh được đánh thức một niềm hứng khởi đầy tươi mới. Hứa Vĩ Văn chia sẻ với VietNamNet: “Kịch bản này hoàn toàn thu hút tôi. Phim là câu chuyện có thật, tái hiện cuộc đời và những cống hiến thầm lặng của một con người vừa được Nhà nước phong tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng Vũ trang Nhân dân. Với tôi, ở tư cách một diễn viên, đó là một đặc ân xứng đáng để trở lại với màn ảnh nhỏ. Và chắc chắn, đây sẽ là một vai diễn nhiều thử thách nhưng cũng chính vì thế mà nó trở nên vô cùng hấp dẫn”.

Hứa Vĩ Văn phong độ tuổi U50.

Tận hiến do đạo diễn Trần Ka My dàn dựng, hướng đến kỷ niệm 80 năm ngày truyền thống lực lượng Tình báo Công an Nhân dân. Phim ghi hình tại nhiều địa điểm của Hà Nội, Thanh Hóa và một số địa phương tỉnh ở nước CHDCND Lào. Cùng với Hứa Vĩ Văn, phim có sự góp mặt của Đàm Hằng, Hồ Phong, Ngọc Thanh Tâm… Tận hiến dự kiến lên sóng VTV vào tháng 2/2026.

