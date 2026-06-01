Chương trình Nhà hàng Trung Hoa: Mùa ký ức Đông Nam Á chính thức lên sóng với sự góp mặt của khách mời đặc biệt Cù Dĩnh.

Trong buổi trò chuyện cùng Huỳnh Hiểu Minh, Vương Tuấn Khải, Khương Nghiên và Côn Lăng, nữ người mẫu bất ngờ hỏi thẳng đàn em về nghi vấn can thiệp thẩm mỹ, tạo nên khoảnh khắc gây chú ý.

Khi nhắc đến chuyện tuổi tác, Huỳnh Hiểu Minh cho biết bản thân đã bước sang tuổi 49. Quan sát gương mặt trẻ trung của nam diễn viên, Cù Dĩnh liền hỏi: “Anh đã làm bao nhiêu hạng mục thẩm mỹ rồi?”.

Huỳnh Hiểu Minh ở tuổi 49.

Câu hỏi bất ngờ khiến Huỳnh Hiểu Minh liên tục xua tay phủ nhận: “Không có, chuyện này thật sự không có”. Tuy nhiên, Cù Dĩnh vẫn tỏ ra nghi ngờ và đáp lại: “Không thể nào”.

Giữa bầu không khí có phần ngượng ngùng, Khương Nghiên nhanh chóng pha trò: “Tiêm botox có tính không?”, giúp cuộc trò chuyện trở nên thoải mái hơn.

Sau khi chương trình phát sóng, đoạn hội thoại giữa Cù Dĩnh và Huỳnh Hiểu Minh nhanh chóng gây sốt trên mạng xã hội. Nhiều khán giả cho rằng đàn chị thiếu tinh tế khi đề cập thẳng đến vấn đề nhạy cảm ngay trên sóng truyền hình.

Bên cạnh các hoạt động nghệ thuật, Huỳnh Hiểu Minh gần đây tích cực tham gia nhiều chương trình truyền hình thực tế và duy trì lịch trình làm việc sôi nổi.

Huỳnh Hiểu Minh sinh năm 1977, là một trong những ngôi sao hàng đầu màn ảnh Hoa ngữ, ghi dấu ấn qua nhiều tác phẩm như Thần điêu đại hiệp, Tân Bến Thượng Hải, Phong Thanh, Liệt Hỏa Anh Hùng, Mân Côi Chiến Tranh...

Với hơn 2 thập kỷ hoạt động nghệ thuật, nam diễn viên vẫn giữ được sức hút lớn và thường xuyên trở thành tâm điểm mỗi khi xuất hiện.

Huỳnh Hiểu Minh trong chương trình "Nhà hàng Trung Hoa: Mùa ký ức Đông Nam Á":

Nguồn: Sinchew