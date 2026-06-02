Ngày 2/6, Ji Chang Wook lên tiếng sau khi xuất hiện thông tin anh bị cơ quan thuế truy thu số tiền lên tới hàng trăm tỷ đồng.

Trong thông báo, công ty quản lý gửi lời xin lỗi vì khiến công chúng lo lắng, đồng thời nhấn mạnh Ji Chang Wook không có hành vi cố ý che giấu thu nhập hay sử dụng thủ đoạn bất hợp pháp để trốn thuế.

Phía công ty cho biết nam diễn viên luôn tuân thủ các quy định về thuế kể từ khi ra mắt vào năm 2008 và xem việc thực hiện nghĩa vụ thuế là nguyên tắc hàng đầu. Ji Chang Wook cũng tôn trọng kết luận của cơ quan chức năng và sẽ nộp đầy đủ khoản tiền bị truy thu theo quy định.

Theo nguồn tin trong ngành, Cục Thuế Seoul đã tiến hành thanh tra thuế đặc biệt đối với Ji Chang Wook vào tháng 3. Trong quá trình kiểm tra, cơ quan chức năng phát hiện một số khoản thuế được xử lý chưa phù hợp và quyết định truy thu số tiền lên tới hàng trăm tỷ đồng.

Tuy nhiên, công ty quản lý cho rằng nguyên nhân xuất phát từ sự khác biệt trong cách diễn giải luật thuế. Cụ thể, 2 bên có quan điểm khác nhau về việc xác định thu nhập từ hoạt động nghệ thuật của Ji Chang Wook nên được tính là thu nhập cá nhân hay thu nhập của công ty do anh sở hữu.

Phía nam diễn viên khẳng định đã cung cấp đầy đủ tài liệu và hợp tác với cơ quan thuế trong suốt quá trình điều tra. Đồng thời, công ty cam kết sẽ rà soát lại hệ thống quản lý thuế và kế toán để tránh xảy ra những tranh cãi tương tự trong tương lai.

Ji Chang Wook sinh năm 1987 tại Anyang, khởi nghiệp với vai trò diễn viên nhạc kịch trước khi được khán giả biết đến rộng rãi qua Cười Lên Dong-hae (2010). Nam diễn viên sau đó ghi dấu ấn qua nhiều tác phẩm nổi tiếng như Hoàng Hậu Ki, Cứu Thế, Đối Tác Đáng Ngờ, Mật Danh K2...

Nhờ ngoại hình điển trai cùng khả năng diễn xuất đa dạng, Ji Chang Wook được xem là một trong những nam diễn viên hàng đầu màn ảnh Hàn Quốc.

