Đây là lần đầu tiên Liên hoan phim Châu Á Đà Nẵng đón ngôi sao tầm cỡ như Ji Chang Wook tới DANAFF III dù chỉ mới tổ chức lần thứ 3.

Ji Chang Wook. Ảnh Arena

Ji Chang Wook rất nổi tiếng ở Việt Nam, đặc biệt sau series phim truyền hình Hoàng hậu Ki đóng cùng Ha Ji-Won phát sóng tại Việt Nam hơn 10 năm trước. Nam diễn viên sinh năm 1987 có Instagram gần 28 triệu người theo dõi, nổi tiếng với vẻ ngoài điển trai cùng khả năng diễn xuất ấn tượng cũng như chiều cao nổi bật 1,82m.

Ji Chang Wook bắt đầu nổi tiếng khi đóng chính trong phim Smile Again, kế đến là loạt phim đình đám như Fabricated City (Thành phố ảo), Your Name, Healer, Warrior Baek Dong-Soo (Chiến binh Baek Dong-Soo) giúp anh giành vô số giải thưởng. Đặc biệt trong phim K2 (Mật danh K2), Ji Chang Wook tự thực hiện các cảnh hành động.

Ji Chang Wook trong 'Hoàng hậu Ki'.

Ji Chang Wook có lượng fan hùng hậu tại Việt Nam nên việc nam diễn viên tới Đà Nẵng dự DANAFF III đang làm nức lòng người hâm mộ.

Quỳnh An