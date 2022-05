Bộ phim The Sound of Magic do Ji Chang Wook thủ vai chính sẽ lên sóng vào 6/5 tới trên Netflix.

Sáng nay, họp báo ra mắt The Sound of Magic diễn ra với sự tham dự của đạo diễn Kim Sung Yoon cùng bộ ba diễn viên chính: Ji Chang Wook, Choi Sung Eun, Hwang In Yeop. Dàn diễn viên thực lực xuất hiện ấn tượng trong họp báo. The Sound Of Magic là bộ phim đánh dấu sự trở lại của tài tử Ji Chang Wook. Thông qua loạt hình ảnh nhá hàng dự án cũng như trailer phim, khán giả hứng thú trước màn kết hợp của bộ ba Ji Chang Wook, Choi Sung Eun, Hwang In Yeop. Ji Chang Wook vào vai Lee Eul, một ảo thuật gia bí ẩn sống trong một công viên giải trí bị bỏ hoang. Anh luôn hỏi những người mà anh gặp rằng: “Bạn có tin vào phép thuật không?”. Điều này vô tình khiến anh trở thành tâm điểm bàn tán của người dân trong khu phố. Tuy đã trưởng thành nhưng anh luôn khao khát quay lại làm một đứa trẻ. Sở hữu gương mặt điển trai và ngoại hình chuẩn, Ji Chang Wook ngày càng được người hâm mộ yêu mến bởi thực lực diễn xuất tốt và thành công bằng chính nỗ lực của bản thân. Ji Chang Wook là một trong những sao Hàn nổi tiếng với diễn xuất ấn tượng trong các bộ phim truyền hình ăn khách Hoàng hậu Ki, Healer, The K2, Suspicious Partner hay Lovestruck in the City,.. Diễn viên trẻ Choi Sung Eun trong vai Yoon Ah Yi, một nữ sinh trung học đã từ bỏ ước mơ của mình để đương đầu với cuộc sống khắc nghiệt. Cũng bởi gánh nặng cuộc sống, Ah Yi gác bỏ ước mơ của mình và chỉ mong ước được lớn thật nhanh để có được một công việc ổn định. Choi Sung Eun là tân binh trong làng phim ảnh Hàn Quốc. Cô được khen là hội tụ nét đẹp của Han Hyo Joo, Ha Ji Won, cố nghệ sĩ Sulli,...Tuy tuổi nghề còn trẻ, Sung Eun đã có hai vai diễn ấn tượng trong Start up và SF8. Hwang In Yeop vào vai Na Il Deung - một học sinh gương mẫu dạng 'con nhà người ta', sống trong thế giới theo những tiêu chuẩn của người lớn đặt ra. Cuộc đời thay đổi khi việc gặp được Lee Eul và Ah Yi đã giúp anh ấy phá bỏ những giới hạn của bản thân. Nam diễn viên được khán giả biết đến nhiều nhất với True Beauty và 18 Again, cùng với lượng người theo dõi tăng ngoạn mục, anh chàng hiện là một trong những diễn viên Hàn Quốc được theo dõi nhiều nhất trên Instagram. Ngoài The Sound of Magic, Hwang In Yeop cũng vào vai nam chính trong Why Her? chuẩn bị công chiếu vào tháng 6/2022. Bách Văn