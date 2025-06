BTC Liên hoan phim Châu Á Đà Nẵng lần thứ 3 (DANAFF III) vừa thông tin tới VietNamNet, diễn viên Moon So-ri của phim Khi cuộc đời cho bạn quả quýt sẽ trở lại Đà Nẵng cùng chồng - đạo diễn Jang Joon-hwan đảm nhận vai trò Chủ tịch BGK hạng mục Phim châu Á dự thi.

Moon So-ri tại DANAFF I. Ảnh: Quỳnh An

Năm 2023, Moon So-ri đã đến DANAFF lần đầu tiên với tư cách giám khảo. Cô từng chia sẻ với truyền thông: “Trong số các quốc gia châu Á, điện ảnh Việt Nam để lại ấn tượng sâu sắc với tôi. Tôi biết sẽ không phải là điều dễ dàng để điện ảnh Việt Nam lan rộng và gây được ấn tượng ở Hàn Quốc nhưng các bạn có thể khai thác nhiều khía cạnh khác nhau. Tôi tin một ngày không xa, các bạn có thể đưa điện ảnh Việt Nam đến với Hàn Quốc cũng như đến với châu Á”.

Sắp tới, Moon So-ri trở lại DANAFF III. Lần này, cô đồng hành cùng chồng. Sự tái ngộ của họ tại Đà Nẵng hứa hẹn mang theo nhiều câu chuyện thú vị trong hành trình đối thoại giữa điện ảnh Hàn Quốc và Việt Nam, giữa nghệ sĩ và khán giả.

Moon So-ri là một trong những gương mặt diễn viên tiêu biểu của điện ảnh Hàn Quốc đương đại.

Moon So-ri sinh năm 1974. Cô ra mắt khán giả quốc tế với vai diễn trong bộ phim Oasis của đạo diễn Lee Chang-dong, một vai diễn táo bạo và đầy thách thức khi vào vai một người phụ nữ khuyết tật có nội tâm phức tạp. Vai diễn này đã mang về cho cô giải Marcello Mastroianni dành cho diễn viên trẻ xuất sắc tại LHP Venice 2002, đặt dấu mốc rực rỡ cho sự nghiệp điện ảnh của cô.

Từ đó, Moon So-ri tiếp tục khẳng định bản lĩnh diễn xuất qua hàng loạt bộ phim nghệ thuật như: A Good Lawyer’s Wife, The Handmaiden, The Running Actress, Three Sisters (Ba chị em) và gần đây nhất là tác phẩm gây sốt khắp châu Á When Life Gives You Tangerines (Khi cuộc đời cho bạn quả quýt).

Moon So-ri trong phim "Khi cuộc đời cho bạn quả quýt". Ảnh: Netflix

Mỗi vai diễn là một lần Moon So-ri đào sâu tâm lý nhân vật, lột tả những khía cạnh gai góc, đa chiều và nhiều tổn thương của phụ nữ hiện đại trong xã hội Hàn Quốc. Cô không ngừng mở rộng vai trò nghệ thuật, từ diễn viên, biên kịch, đạo diễn cho tới giảng viên đại học. Moon So-ri cũng là nữ diễn viên Hàn Quốc đầu tiên giữ vị trí giám khảo tại Liên hoan phim Venice danh giá.

Trở lại DANAFF III, Moon So-ri mang theo những trải nghiệm đời sống và nghệ thuật được chưng cất qua thời gian. Cùng người bạn đời của mình - đạo diễn Jang Joon-hwan, người được biết đến với bộ phim táo bạo Save the Green Planet nằm trong 14 tác phẩm chọn lọc trong chương trình Tiêu điểm Điện ảnh Hàn Quốc DANAFF III hay 1987: When the Day Comes, Moon So-ri và anh góp phần tạo nên một hình ảnh gia đình nghệ thuật bền vững cùng nhau làm nên những giá trị lâu dài cho điện ảnh Hàn.

Moon So-ri tại lễ trao giải Asian Film Awards.

Sự xuất hiện của Moon So-ri hứa hẹn sẽ trở thành một điểm sáng nổi bật trong khuôn khổ DANAFF III.

Moon So-ri trong "Khi cuộc đời cho bạn quả quýt" (Nguồn: Netflix)