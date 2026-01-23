Kiều My cưới trong phim "Cách em 1 milimet":

Cách em 1 milimet tập cuối lên sóng tối nay với cái kết đẹp dành cho 2 nhân vật được yêu thích là Thư "ống bơ" và Biên sau nhiều năm sóng gió. Cảnh đám cưới của hai nhân vật được phát sóng tối nay, 23/1, chỉ 1 ngày sau đám cưới thật ngoài đời của diễn viên đóng vai Thư "ống bơ". Cô dâu sinh năm 1996 cách đây vài ngày đã chia sẻ sự xúc động khi cùng lúc đón 2 đám cưới trên màn ảnh lẫn ngoài đời trong 1 tuần.

Tiệc cưới của nữ diễn viên Kiều My ở một khách sạn tại Hà Nội tối 22/1 có sự góp mặt của nhiều diễn viên truyền hình đình đám như: Hồng Đăng, Hồng Diễm, Hà Việt Dũng, Bảo Thanh, Kiều Anh, Lương Thanh, Dũng Hớn, Minh Tiệp, Kim Oanh, Tuấn Việt, Bảo Hân, Quang Anh, Mạnh Hưng...

Hình ảnh cô dâu trên phim.

Trong khi diễn viên Hoàng Long (vai Biên) đã có gia đình từ lâu thì Kiều My mới được bạn trai cầu hôn cuối năm ngoái tại Hàn Quốc. Sau khi công khai hình ảnh về chồng sắp cưới, nữ diễn viên liên tục chia sẻ ảnh cưới và nhận nhiều lời khen ngợi của bạn bè và người hâm mộ. Cô và bạn trai có thời gian dài gắn bó trước khi quyết định về một nhà.

Cách đây ít ngày, Kiều My chia sẻ ảnh mặc váy cưới với nội dung: "Chân dung cô gái duy nhất cùng lúc công khai 2 đám cưới mà được mọi người ủng hộ nhiệt tình" nhận gần 40 nghìn lượt thích vì cô dâu quá xinh đẹp.

Cô dâu Kiều My ngoài đời.

Kiều My sinh năm 1996, là diễn viên quen thuộc của truyền hình miền Bắc. Cô được khán giả biết tới qua các phim: Cách em 1 milimet (vai Thư), Dưới bóng cây hạnh phúc (vai Tuyết), Cô gái nhà người ta (vai Trâm), Hôn nhân trong ngõ hẹp (vai Kiều Linh), Cả một đời ân oán, Ngày mai bình yên và Zippo, Mù tạt và Em...

Kiều My xinh đẹp trong bộ váy cô dâu ngoài đời thật

Ảnh, clip: FBNV, VTV