Trong Cách em 1 milimet tập 25 lên sóng tối nay, 27/11, nhóm đại bản doanh quyết định đến nhà ông trùm để cảm ơn vì đã giúp đỡ Biên (Hoàng Long) trong lúc hoạn nạn, đồng thời mang 2,7 tỷ đến để ‘chuộc’ lại Biên. Ông trùm nói: "Gọi là duyên! Biên cứu chú khi nguy khó. Chú đỡ Biên lúc rắc rối, vậy thôi". Mỹ Vân (Thảo My) xen vào: "Các người muốn đến đây để cướp người à?".

Thư ‘ống bơ’ (Kiều My) không trả lời mà quay sang nói với ông trùm: "Chúng cháu có nghe anh Biên kể về khoản mà chú đã giúp cho bố con anh Biên trả nợ. Ngày hôm nay chúng cháu đến đây muốn trả lại chú số tiền đó. Không chỉ là bạn bè, chúng cháu còn sống chết vì nhau. Ngày xưa anh Biên đã từng đỡ cho cháu 1 nhát dao nên cả đời này chuyện của anh Biên cũng là chuyện của cháu, nợ của anh Biên cũng là nợ của cháu".

Trong khi đó, Thị Tú (Quỳnh Châu) như được mở mang tầm mắt khi sang thăm công ty của Hiếu ‘đại ca’ (Thanh Hải) và thật bất ngờ khi Hoàng ‘cận’ (Trương Hoàng) cũng là một trong số những cộng sự của Hiếu.

Ở diễn biến khác, Viễn (Hà Việt Dũng) gặp lại My (Thuỳ Dương) - cô bạn học thời đại học của mình để nhờ chút việc nho nhỏ. My vui vẻ nhận lời và bày tỏ sự hờn dỗi đối với Viễn vì chỉ khi cần có việc gì mới nhớ tới người bạn này. "Lúc cần mới nhớ đến người ta, ghét thật sự đấy", My đưa tay lên má Viễn rồi nói.

Ông trùm có chấp nhận lấy tiền để trả tự do cho Biên? My có giúp Viễn? Diễn biến chi tiết Cách em 1 milimet tập 25 lên sóng VTV3 vào 20h tối nay.