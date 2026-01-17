Trong Cách em 1 milimet tập cuối lên sóng tuần tới sau thời gian gây bão màn ảnh. Ở cuối tập 40, VTV đã chia sẻ trích đoạn dài 1 phút ở tập 42 khiến các fan phát sốt. Trích đoạn này sau khi đăng tải trên VTVGiải trí đã hút 84 nghìn lượt thích và 1,2 nghìn bình luận của khán giả.

Sau sóng gió, Thư (Kiều My) và Biên (Hoàng Long) cuối cùng đã thành vợ chồng với một đám cưới cổ tích đúng như kỳ vọng của khán giả. Sau khi ly hôn với Nghiêm (Chí Nhân) và nhận ra tình cảm của Viễn (Hà Việt Dũng), Ngân (Huyền Lizzie) chấp nhận về với tổng tài độc thân cũng là mối tình đầu của mình. Đoạn phim được VTV hé lộ cho thấy Viễn và Ngân thành một cặp, Viễn nói với Tú rằng sắp cưới Ngân. Thêm vào đó, Ngân đã bắt được hoa cưới của Thư.

Hình ảnh trong tập cuối.

Trong khi đó, Tú (Quỳnh Châu) chọn đi du học và trước khi chia tay đồng ý để Bách (Huỳnh Anh) ôm mình lần cuối như một sự tha thứ. Cô cũng đã mở lòng hơn với Hiếu (Thanh Hải) nhưng vẫn không phải là người đàn ông Tú chọn. Đoạn phim cũng cho thấy màn chia tay đầy tiếc nuối của Hiếu với Tú.

Như vậy có thể hiểu Tú không chọn người đàn ông nào cả. Trên diễn đàn phim khán giả bày tỏ sự hài lòng với kết phim Cách em 1 milimet nhưng cho rằng sẽ đẹp hơn nếu Hiếu và Tú thành đôi thay vì Tú sẽ về với mối tình đầu Bách.

Diễn biến chi tiết Cách em 1 milimet tập 41 và 42 lên sóng VTV3 vào 20h tối 22 và 23/1.