Theo Yonhap, cơ quan cảnh sát quận Seongdong (Seoul, Hàn Quốc) vừa đưa ra quyết định không chuyển hồ sơ Kim Soo Hyun sang Viện Kiểm sát trong vụ việc nam diễn viên bị tố vi phạm Đạo luật Phúc lợi Trẻ em. Đây được xem là bước ngoặt lớn giúp anh gỡ bỏ một trong những cáo buộc đời tư nặng nề nhất suốt sự nghiệp.

Theo News1, cảnh sát tập trung làm rõ 2 vấn đề cốt lõi: Kim Soo Hyun có từng hẹn hò Kim Sae Ron khi cô chưa đủ 18 tuổi hay không và có tồn tại hành vi xâm hại tình dục trẻ vị thành niên như đơn tố cáo nêu hay không. Kết quả cho thấy toàn bộ những cáo buộc này không có căn cứ.

Kim Soo Hyun và Kim Sae Ron. Ảnh: Tư liệu

Vụ việc bắt nguồn từ tháng 5/2025, khi gia đình cố diễn viên Kim Sae Ron cùng YouTuber Kim Se Ui - người đứng đầu kênh Viện Garo Sero - nộp đơn tố cáo Kim Soo Hyun. Đơn tố cáo cho rằng nam diễn viên đã có quan hệ tình cảm với Kim Sae Ron từ năm 2014, thời điểm cô mới học lớp 8, khoảng 14 tuổi đồng thời cáo buộc anh ép cô thực hiện những hành vi không phù hợp.

Để củng cố cáo buộc, phía Kim Se Ui từng tổ chức họp báo công bố một đoạn ghi âm được cho là cuộc trò chuyện giữa Kim Sae Ron và một người quen sống tại New Jersey (Mỹ), trong đó người được cho là Kim Sae Ron nhắc đến việc phát sinh quan hệ với "người đó" vào kỳ nghỉ đông năm học lớp 8. Đoạn ghi âm này nhanh chóng lan truyền và từng được xem là bằng chứng then chốt.

Tuy nhiên, kết quả giám định của Viện Khoa học Hình sự thuộc Viện Kiểm sát Tối cao Hàn Quốc xác định giọng nói trong đoạn ghi âm được tạo dựng bằng trí tuệ nhân tạo, không phải giọng thật của Kim Sae Ron. Phân tích dải tần số âm thanh cho thấy dấu hiệu chỉnh sửa rõ rệt. Danh tính người được giới thiệu là "bạn quen ở New Jersey" cũng không thể xác minh. Cảnh sát chưa xác nhận người này có thực sự tồn tại hay từng gặp Kim Sae Ron, đồng thời không loại trừ khả năng đây cũng là giọng nói được tạo bằng AI.

Bên cạnh đoạn ghi âm, quá trình điều tra còn phát hiện thêm một số hình ảnh và tài liệu lan truyền trên mạng xã hội đã qua chỉnh sửa hoặc được tạo bằng công nghệ AI nhằm củng cố cáo buộc nhắm vào Kim Soo Hyun. Đây là một trong những căn cứ quan trọng để cơ quan điều tra bác bỏ toàn bộ nghi vấn từng gây xôn xao dư luận Hàn Quốc.

Diễn biến ngược lại xảy ra với người tố cáo. Kim Se Ui bị cảnh sát truy tố với cáo buộc phát tán thông tin sai sự thật nhằm bôi nhọ danh dự Kim Soo Hyun, bị bắt giữ từ ngày 23/6 và hiện đang bị tạm giam tại Trung tâm giam giữ Seoul. Phiên tòa đầu tiên xét xử Kim Se Ui dự kiến diễn ra trong tháng 8 tới.

Khi tranh cãi liên quan đến cố diễn viên Kim Sae Ron bùng nổ, Kim Soo Hyun đã tạm dừng hoạt động và liên tục đối mặt xử lý các vấn đề liên quan. Gần đây, Kim Soo Hyun đã khởi động việc trở lại sau khoảng 1 năm bằng cách quay quảng cáo cho thương hiệu thời trang Philippines và hoạt động trở lại trên mạng xã hội (SNS).

Giới truyền thông Hàn Quốc nhận định nếu kết luận điều tra tiếp tục được giữ nguyên trong quá trình tố tụng. Đây sẽ là cơ sở pháp lý quan trọng giúp Kim Soo Hyun chính thức thoát khỏi một trong những scandal nghiêm trọng nhất sự nghiệp, đồng thời mở đường thuận lợi hơn cho anh trở lại hoạt động nghệ thuật sau thời gian bị dư luận nghi ngờ. Tính đến thời điểm hiện tại, phía Kim Soo Hyun chưa đưa ra phản hồi chính thức nào sau quyết định của cảnh sát.

Kim Soo Hyun tại họp báo về sự việc:

Minh Phi

Theo Yohap, News1