Trong lịch sử điện ảnh Hoa ngữ, Lâm Thanh Hà tạo dấu ấn với nhan sắc thanh tao cùng khả năng hóa thân đa dạng, được mệnh danh là “Đệ nhất mỹ nhân châu Á”. Không chỉ ghi dấu ấn qua hàng trăm vai diễn kinh điển, cuộc đời bà còn khiến công chúng tò mò bởi hành trình sự nghiệp hiếm có.

Từ ngọc nữ màn ảnh đến huyền thoại nhan sắc châu Á

Lâm Thanh Hà sinh năm 1954 tại Đài Loan (Trung Quốc) trong một gia đình gia giáo. Cha mẹ bà đều xuất thân trí thức nên từ nhỏ nữ diễn viên đã được giáo dục nghiêm khắc. Khi còn là thiếu nữ, bà nổi tiếng với đôi mắt sâu, sống mũi cao và thần thái vừa mong manh vừa kiêu sa.

Năm 17 tuổi, cuộc đời Lâm Thanh Hà bước sang trang mới khi tình cờ được phát hiện trên phố và được mời tham gia điện ảnh.

Năm 1973, bà ra mắt trong Song Ngoại, tác phẩm chuyển thể từ tiểu thuyết của Quỳnh Dao. Bộ phim thành công vang dội giúp bà trở thành ngôi sao mới của màn ảnh. Từ đó, Lâm Thanh Hà trở thành gương mặt tiêu biểu của dòng phim tình cảm lãng mạn, được xem là “ngọc nữ” hàng đầu màn ảnh thời bấy giờ.

Lâm Thanh Hà được mệnh danh là "Đệ nhất mỹ nhân châu Á".

Trong 21 năm hoạt động nghệ thuật, bà tham gia hơn 100 bộ phim lớn nhỏ. Không chỉ sở hữu nhan sắc nổi bật, nữ diễn viên còn được đánh giá cao nhờ khả năng diễn xuất đa dạng và cuốn hút.

Không chấp nhận bị đóng khung trong hình tượng thiếu nữ yếu mềm, Lâm Thanh Hà quyết định chuyển hướng sang Hong Kong (Trung Quốc) vào đầu thập niên 1980. Tại đây, bà thử sức với dòng phim hành động, võ hiệp và cho thấy khả năng biến hóa ấn tượng.

Đỉnh cao sự nghiệp đến vào đầu thập niên 1990 khi bà hợp tác cùng đạo diễn Từ Khắc trong loạt phim kiếm hiệp đình đám. Vai Đông Phương Bất Bại trong Tiếu Ngạo Giang Hồ II đã đưa tên tuổi Lâm Thanh Hà lên tầm huyền thoại.

Hôn nhân kín tiếng sau thời kỳ đỉnh cao

Ngoài sự nghiệp rực rỡ, đời tư của Lâm Thanh Hà cũng nhiều lần gây chú ý. Mối tình nổi tiếng nhất của bà là với tài tử Tần Hán. Cả 2 từng yêu sâu đậm nhưng cuối cùng không thể nên duyên.

Năm 1994, khi đang ở đỉnh cao danh vọng, Lâm Thanh Hà bất ngờ kết hôn với doanh nhân Hình Lý Nguyên. Sau hôn lễ xa hoa, bà gần như rút lui khỏi màn ảnh, tập trung vun vén gia đình và trở thành hình mẫu “phu nhân hào môn” được chú ý.

Sau kết hôn, nữ minh tinh chuyển sang Hong Kong sinh sống, có 2 con gái chung với chồng và giữ quan hệ hòa nhã với con riêng của ông. Gia đình bà nhiều năm sống kín tiếng, hiếm khi chia sẻ đời tư.

Tuy nhiên, Lâm Thanh Hà và chồng nhiều lần vướng tin đồn rạn nứt. Thậm chí có thời điểm xuất hiện thông tin bà nhận khoản tài sản lớn sau ly hôn. Dẫu vậy, nữ minh tinh luôn giữ im lặng trước những lời bàn tán và hiếm khi phản hồi về chuyện riêng tư.

Làm diễn giả ở tuổi ngoài 70

Những năm gần đây, bà hiếm khi đóng phim và gần như không còn tác phẩm mới. Tháng 11/2023, bà nhận Giải Thành tựu trọn đời tại Golden Horse Awards ở Đài Loan. Trên sân khấu, Lâm Thanh Hà xúc động cảm ơn gia đình và đồng nghiệp, cho biết giải thưởng mang đến động lực để bước tiếp chặng đường mới.

Lâm Thanh Hà nhận "Giải Thành tựu trọn đời" năm 69 tuổi.

Dù rời xa màn ảnh, bà không sống nhàn rỗi mà dành thời gian viết lách, xuất bản các tập tản văn và chia sẻ nhiều chiêm nghiệm về cuộc đời.

Mới đây, Lâm Thanh Hà tham dự lễ kỷ niệm 75 năm thành lập Chung Chi College thuộc Đại học Trung văn Hong Kong với vai trò khách mời diễn thuyết. Ở tuổi 72, nữ minh tinh gây chú ý với phong thái điềm tĩnh, thanh lịch và khí chất nổi bật.

Xuất hiện tại sự kiện, bà lựa chọn trang phục đơn giản nhưng sang trọng, kiểu tóc buộc nửa đầu cùng lớp trang điểm nhẹ nhàng. Hình ảnh đời thường chưa qua chỉnh sửa cho thấy gương mặt mang dấu vết thời gian tự nhiên nhưng vẫn toát lên vẻ đẹp đằm thắm.

Từ cô gái trẻ tình cờ bước vào làng giải trí đến biểu tượng nhan sắc hàng đầu châu Á, cuộc đời Lâm Thanh Hà là hành trình hiếm có của giới giải trí Hoa ngữ. Bà trở thành hình mẫu và nguồn cảm hứng cho nhiều thế hệ nghệ sĩ sau này.

Nguồn: Sohu, QQ