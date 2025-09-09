Chia sẻ với VietNamNet, diễn viên Lan Phương nói cô đơn phương nộp đơn ly hôn chồng người Anh David Duffy từ tháng 5. Thời gian mở phiên toà từ 8h30 sáng 9/9 nên nữ diễn viên Thương ngày nắng về có mặt tại Toà án nhân dân thành phố Hà Nội từ sớm. Cô giữ thần thái tươi tỉnh, để mặt mộc, ăn mặc đơn giản và địu con gái Mia tới toà cùng mẹ. Do bé bị ốm nên Lan Phương buộc phải đưa con theo.

Lan Phương và con gái Mia tới toà sáng 9/9. Ảnh: A.Q

Tuy nhiên, chồng cô đã không có mặt tại phiên toà. Thẩm phán sau đó thông báo hoãn phiên tòa sơ thẩm xét xử vụ ly hôn của Lan Phương và chồng Tây do phía bị đơn là David Duffy không có mặt và có đơn xin hoãn. Thư ký hội đồng xét xử đề nghị Lan Phương ở lại để nhận quyết định dời phiên tòa sang ngày 17/9.

Trước đó, nữ diễn viên thông tin tới VietNamNet về việc David Duffy thông báo hoãn phiên toà từ chiều 8/9. Vì vậy, Lan Phương không bất ngờ trước thông báo của thẩm phán về việc chồng Tây vắng mặt và chỉ cần có mặt để thư ký phiên tòa ghi nhận.

"Theo quy định có hẹn thì tôi lên toà, lên rồi toà báo hoãn chính thức và đưa quyết định xử vào ngày khác luôn", Lan Phương chia sẻ với VietNamNet. Cô cho biết việc David xin hoãn phiên toà khiến cô hơi mệt mỏi một chút vì nữ diễn viên cũng đoán trước được vụ việc.

Lan Phương phải địu con đến toà cùng vì bé bị sốt. Ảnh: A.Q

Thời gian này Lan Phương dành trọn thời gian bên 2 con gái trong lúc giải quyết thủ tục ly hôn với chồng Tây sau 7 năm chung sống. Sau khi sinh bé thứ 2 vào tháng 3/2024, nữ diễn viên sinh năm 1983 từng chia sẻ cô bị trầm cảm một thời gian dài. Thời điểm trước khi đâm đơn ly hôn, Lan Phương gặp nhiều vấn đề sức khoẻ nghiêm trọng. Cô từng phải tìm gặp bác sĩ tâm thần và được chẩn đoán rối loạn lo âu nặng, trầm cảm nhẹ.

Lan Phương thẳng thắn đối diện với các vấn đề tinh thần mình đang gặp phải và tự tìm cách vượt qua. Cô chăm chỉ tập luyện để lấy lại vóc dáng cũ, nâng cao thể chất cũng như tinh thần và quay lại đóng phim. Sắp tới nữ diễn viên sẽ góp mặt trong phim Gió ngang khoảng trời xanh đang phát sóng trên VTV3.

Quỳnh An