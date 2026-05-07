Ngay sau khi thắng kiện chồng Tây trong phiên tòa phúc thẩm vụ ly hôn vào sáng 6/5, diễn viên Lan Phương đã chia sẻ cảm xúc trên trang cá nhân.

Diễn viên Lan Phương hiện tại.

"Phương nhớ mãi một buổi tối cách đây gần một năm khi nhìn lên bầu trời và tự hỏi: Cảm giác được tự do là như thế nào? Và đến 6/5/2026, Phương chính thức ly hôn và được quyền nuôi dưỡng 2 con gái nhỏ của mình. Phương thiết lập ranh giới và tiếp tục hành trình xây dựng cuộc sống bình yên, hạnh phúc, an toàn và ổn định tâm lý cho 2 con và chính mình".

Nữ diễn viên cũng chia sẻ về những gì mình đã và đang trải qua kể từ khi đâm đơn ly hôn đơn phương chồng Tây.

Cô kể một buổi sáng cố giữ bình tĩnh dịu dàng với con để bé bước vào lớp với nụ cười hồn nhiên để rồi khi quay đi, chỉ một ánh nhìn đầy quan tâm từ một phụ huynh khác đã làm tan vỏ bọc mạnh mẽ mà Lan Phương đang tạo ra. "Phương cố gắng giữ tiếng khóc của mình nhỏ nhất có thể rồi không thể chịu được nữa chống tay vào chiếc xe máy để dọc hiên tường, gục xuống khóc.

Phương nghe thấy một tiếng hỏi: "Bạn có ổn không? Bạn có cần giúp đỡ gì không?". Phương quay lại, thấy một người phụ nữ châu Âu đang đứng cạnh Phương cùng chồng của chị. Phương nói: "Tôi chỉ mệt quá, cần khóc một lúc thôi".

Chị ấy kiên nhẫn đứng bên Phương rồi nói: “Ít nhất tôi có thể cho bạn 1 cái ôm”. Phương vẫn ôm mặt khóc, rồi không chịu đựng nổi nữa, Phương ôm chị ấy và khóc nức nở trên vai chị cho đến khi dịu lại. Lòng tốt, sự chân thành và cái ôm chia sẻ mà Phương hay đọc trên sách báo, khoảnh khắc ấy Phương mới cảm nhận được''.

Nữ diễn viên cho biết cuộc sống hiện tại có những lúc dịu dàng, kiên nhẫn với chính mình, không phán xét, để cho mình được khóc. ''Phương khóc để gột rửa, giải tỏa những áp lực, để sau đó lại có thể mỉm cười và nắm tay hai con đi tiếp. Phương góp nhặt lòng tốt trong cuộc sống để cảm thấy an toàn, bình yên hơn một chút. Và đương nhiên, cái ôm của các con chính là động lực mạnh mẽ nhất của Phương vào lúc này" - nữ diễn viên trải lòng.

Lan Phương trở lại cuộc sống độc thân sau gần 10 năm.

Lan Phương sinh năm 1983, là một trong những nữ diễn viên nổi bật của điện ảnh và truyền hình Việt. Nổi danh từ Cô gái xấu xí, cô ghi dấu ấn qua hàng loạt vai diễn trong Cả một đời ân oán, Thương ngày nắng về, Gió ngang khoảng trời xanh, Đồng hồ đếm ngược, Bố già, Tử chiến trên không, Phí phông...

Đời tư, Lan Phương và chồng Tây David Duffy quen nhau năm 2017. Họ đăng ký kết hôn và có con gái đầu lòng năm 2018. Tháng 3/2024, cặp đôi có thêm 1 cô con gái. Nữ diễn viên gây bất ngờ khi thông báo ly thân chồng Tây và đã nộp đơn xin ly hôn đơn phương từ cuối tháng 5/2025 khi con gái thứ 2 mới được 14 tháng tuổi.

Tại phiên toà phúc thẩm vụ ly hôn của cô và chồng người Anh kết thúc sáng 6/5, hội đồng xét xử bác bỏ kháng cáo của David Duffy, giữ nguyên bản án sơ thẩm để Lan Phương là người trực tiếp chăm sóc 2 con chung. Chồng Tây có trách nhiệm cấp dưỡng 40 triệu đồng mỗi tháng cho hai bé cũng như có quyền thăm nom các con.