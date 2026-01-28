Sau khi gây bão màn ảnh với vai tiểu tam Linh trong Gió ngang khoảng trời xanh, Lan Phương tiếp tục trở lại với vai Thơ trong phim Đồng hồ đếm ngược của đạo diễn Bùi Tiến Huy sẽ lên sóng VTV3 từ 29/1 ngay sau phim Cách em 1 milimet.

Những hình ảnh đầu tiên được giới thiệu trong sự kiện họp báo cho thấy vai diễn mới của Lan Phương có nhiều cảnh giường chiếu táo bạo, một nhân vật hứa hẹn tiếp tục gây sóng gió trên màn ảnh.

Lan Phương tại sự kiện ra mắt "Đồng hồ đếm ngược".

Chia sẻ với VietNamNet bên lề sự kiện, Lan Phương cho biết quay phim Đồng hồ đếm ngược từ đầu năm 2025, trước cả phim Gió ngang khoảng trời xanh. Đây cũng là quãng thời gian nữ diễn viên khủng hoảng cả về thể chất và tinh thần khi đối diện nhiều nguy cơ sức khoẻ cũng như ly thân chồng Tây và chuẩn bị cho việc ly hôn.

Lan Phương nói Đồng hồ đếm ngược thực sự là bộ phim cứu cánh bản thân trong khoảng thời gian đó. Cô biết ơn vì mỗi ngày đến phim trường khi ấy là một liều thuốc chữa lành tinh thần nên nữ diễn viên trân trọng từng khoảnh khắc đến trường quay. Nữ diễn viên cũng mong muốn có thể trở lại phim trường nhiều hơn.

Lan Phương và Bình An trong phim.

Trong Đồng hồ đếm ngược, Lan Phương vào vai Thơ - một phụ nữ quyền lực và nhiều tiền, giỏi nắm bắt cũng như thao túng tâm lý của người khác. Nhân vật có ham muốn kiểm soát mạnh và bằng mọi cách muốn đàn ông xung quanh phải phục tùng mình.

Nữ diễn viên đánh giá đây là nhân vật thú vị và khá nhiều cung bậc cảm xúc và sẽ khiến khán giả đau đầu xem phải đánh giá Thơ như thế nào. Lan Phương cho biết nhân vật của cô là một người thích chiếm hữu, đôi khi có phần bệnh hoạn. Nếu vai tiểu tam Linh trong Gió ngang khoảng trời xanh dễ bị khán giả ném đá thì Thơ sẽ là nhân vật khó đoán định phản ứng của khán giả.

Tạo hình vai diễn mới của Lan Phương.

Nữ diễn viên tiết lộ trong Đồng hồ đếm ngược, cô lần đầu đóng cặp với Bình An và sẽ có cảnh hôn với bạn diễn kém 10 tuổi. Tuy nhiên các cảnh nóng trên phim với Bình An cô chủ yếu diễn bằng hình thể là chính nên cảm thấy bình thường.

Lan Phương đồng thời cũng bày tỏ sự tiếc nuối vì không có cảnh nào đóng cùng Hồng Đăng trong bộ phim đánh dấu sự trở lại màn ảnh của anh. 4 năm trước cô và Hồng Đăng đóng vai vợ chồng trong Thương ngày nắng về cũng của đạo diễn Bùi Tiến Huy. Và lần này họ lại tiếp tục góp mặt trong Đồng hồ đếm ngược.

Lan Phương rạng rỡ ở hiện tại.

Bà mẹ 2 con hiện tại đã bình ổn trở lại sau biến cố đời tư. Nữ diễn viên giảm cân và giữ được vóc dáng thon gọn như thời con gái và luôn bận rộn với các dự án mới mà hiện tại là một bộ phim chiếu rạp sẽ ra mắt dịp 30/4/2026. Dù quay phim ở xa nhưng cuối ngày Lan Phương vẫn cố gắng về nhà ngủ với các con dù ở nhà đã có người giúp việc chăm sóc 2 bé.

Nhìn lại một năm sóng gió đã qua, điều gì giúp Lan Phương đứng vững và đối mặt với áp lực khi chia sẻ câu chuyện cá nhân lên mạng xã hội với lượng người ủng hộ và chỉ trích rất lớn? Trước câu hỏi này, nữ diễn viên chia sẻ quan điểm với VietNamNet: "Tôi luôn muốn điều tốt nhất cho các con và chính mình. Đó là điều tôi cần phải làm. Tôi chưa làm gì đi ngược lại giá trị đó, chính là việc mang lại những gì tốt nhất cho những người tôi yêu thương mà ưu tiên lớn nhất là 2 con".

Nhan sắc tuổi 43 của bà mẹ 2 con.

Bởi vậy dù có gặp vấn đề gì hay bị công kích, nữ diễn viên vẫn không bị tác động nhiều và biết con đường mình phải đi.

"Tôi chỉ đơn thuần là kể ra câu chuyện bản thân mà câu chuyện đó không có nhiều người thích được nghe hoặc không thích được công khai dù trong số đó có nhiều người cũng đang trong hoàn cảnh giống mình'', nữ diễn viên chia sẻ.

Lan Phương xinh đẹp khi trở lại trạng thái độc thân.

Lan Phương gần đây nhận ra mọi người thích và tôn vinh các cuộc hôn nhân thành công và đó là điều đương nhiên, cũng là giấc mơ của nhiều người. "Nhưng mọi người quên mất sức mạnh thực sự lại đến từ những người cha, người mẹ đơn thân đang tự nuôi con, tự chăm sóc bản thân và cùng lúc phải tự chữa lành để vượt qua những chấn thương tâm lý để làm điểm tựa vững chắc cho các con mình. Điều đó rất khó nhưng ai làm được thực sự kiên cường. Ai trong hoàn cảnh như vậy sẽ hiểu được điều tôi nói", nữ diễn viên chia sẻ.

Lan Phương chia sẻ về vai diễn mới:

