Lan Phương chia sẻ với VietNamNet hiện tại cuộc sống của 3 mẹ con cô dần đi vào ổn định về cả lịch sinh hoạt lẫn tinh thần. Nữ diễn viên vừa kết thúc việc quay 1 bộ phim điện ảnh trong TPHCM. "May mắn là phim quay vào tháng các con nghỉ hè nên Phương đưa cả hai con theo. Việc quay phim khi các con ở ngay bên cạnh là niềm vui, động lực để Phương cố gắng làm tốt hơn mỗi ngày".

Nữ diễn viên thừa nhận làm mẹ đơn thân, không phải ngày nào cũng dễ dàng, nhất là khi cô vẫn cần điều hòa tâm lý cho cả mình và các con, dành thời gian chăm sóc, chơi với các con đồng thời cân bằng thời gian để làm việc. "Đi quay phim là thời gian hạnh phúc và thư giãn vô cùng với Phương nên đó là lý do mọi người thấy Phương nhìn tươi tắn, ngập tràn năng lượng hơn trước", cô nói.

Diễn viên Lan Phương hiện tại.

Lan Phương cho biết khi quay phim, cô ăn đêm nhiều nên tăng cân. Khi quay phim cô chỉ tập trung vào phim, ngày nghỉ thì đưa con đi chơi. Quay phim xong về lại Hà Nội, nữ diễn viên lại dành thời gian cho các con và cho phép mình nghỉ ngơi thư giãn chỉ làm việc 2-3 tiếng mỗi ngày. "Tôi hiểu và không kỳ vọng mọi thứ phải tối ưu nhất, không đặt áp lực cho mình nữa. Khi phục hồi lại sau hơn 1 tháng chỉ có quay phim và con cái thì Phương sẽ lại quay lại kinh doanh. Mọi thứ sẽ linh hoạt tùy từng thời điểm cái gì là quan trọng hơn", nữ diễn viên chia sẻ với VietNamNet.

Lan Phương lấy lại vóc dáng và thần thái rạng rỡ.

Diễn viên Lan Phương sinh năm 1983 tại Hà Nội. Cô được biết đến từ vai diễn Mai Lan trong phim Cô gái xấu xí và loạt phim truyền hình lẫn điện ảnh ăn khách như: Cả một đời ân oán, Gió ngang khoảng trời xanh, Đồng hồ đếm ngược, Bố già, Tử chiến trên không, Tết ở làng địa ngục, Phí phông…

Đời tư, Lan Phương và chồng Tây quen nhau năm 2017. Họ đăng ký kết hôn và có con gái đầu lòng năm 2018. Tháng 3/2024, cặp đôi có thêm 1 cô con gái. Nữ diễn viên gây bất ngờ khi thông báo ly thân và đã nộp đơn xin ly hôn đơn phương từ cuối tháng 5/2025 khi con gái thứ 2 mới được 14 tháng tuổi. Tại phiên toà phúc thẩm vụ ly hôn của cô và chồng người Anh kết thúc sáng 6/5, hội đồng xét xử giữ nguyên bản án sơ thẩm để Lan Phương là người trực tiếp chăm sóc 2 con chung.

Ảnh, clip: FBNV