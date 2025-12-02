Báo Pháp luật TPHCM vừa phát động cuộc thi nhiếp ảnh TPHCM Sắc màu mới lần thứ hai với chủ đề Sắc xuân mới - Niềm tin mới.

Nhà báo Nguyễn Thái Bình, Phó Tổng Biên tập báo Pháp Luật TPHCM, Trưởng BTC cuộc thi cho biết cuộc thi không chỉ là một sân chơi nghệ thuật mà còn là lời mời gửi đến tất cả những ai đang sống, làm việc và gắn bó với thành phố cùng lưu giữ những khoảnh khắc rất riêng của mình.

Ban giám khảo cuộc thi ảnh "TPHCM Sắc màu mới".

Theo BTC, cuộc thi năm nay là bước nối dài để ghi lại một thành phố rộng lớn, đa dạng, sâu sắc và nhiều kỳ vọng hơn.

Trong giai đoạn chuyển mình, TPHCM mở rộng không chỉ về không gian địa lý mà còn là tầm nhìn, văn hóa, sự hòa hợp giữa các vùng đô thị, nông thôn; nơi mỗi con đường, mỗi khu dân cư, mỗi hành trình mưu sinh đều mang theo dấu ấn của sự thay đổi.

Diễn viên Liên Bỉnh Phát được mời vào vai trò đại sứ. Nhận xét về cuộc thi, diễn viên dùng 3 từ: Năng động, ấm áp và phát triển.

Diễn viên Liên Bỉnh Phát nhận hoa từ nhà báo Nguyễn Thái Bình, Phó Tổng Biên tập báo Pháp Luật TPHCM.

Anh bày tỏ vinh dự, đồng thời mong với vai trò mới có thể góp phần lan tỏa tinh thần và giá trị mà chương trình hướng đến.

Nhiều khán giả đều biết đến Liên Bỉnh Phát gắn liền với phim ảnh. Tuy nhiên, lần đồng hành này, anh chọn hình ảnh và cuộc thi nhiếp ảnh về TPHCM làm phương tiện truyền cảm hứng.

"Tôi nghĩ ảnh là phương tiện trực diện, chạm ngay vào thị giác và để lại cảm xúc lâu dài. Đôi khi lời nói, âm nhạc hay phim ảnh cũng truyền tải thông điệp, nhưng một bức ảnh đẹp, chân thật lại ở lại lâu trong trái tim mỗi người", Liên Bỉnh Phát cho hay.

Hội đồng giám khảo cuộc thi gồm có: Nhà báo Nguyễn Thái Bình (Phó tổng biên tập Báo Pháp Luật TPHCM), nhiếp ảnh gia Ngô Trần Hải An, nhiếp ảnh gia Đoàn Hoài Trung (Chủ tịch Hội Nhiếp ảnh TPHCM), nhiếp ảnh gia Nguyễn Tấn Tuấn, biên tập viên Huỳnh Trường Giang.

Ông Nguyễn Ngọc Hồi - Phó giám đốc Sở Văn hoá - Thể thao TPHCM và bà Bùi Thị Ngọc Hiếu - Phó giám đốc Sở Du lịch TPHCM là giám khảo danh dự, chấm những vòng thi quan trọng nhất. Tỷ lệ điểm được tính như sau: Sự sáng tạo ý tưởng của tác giả dự thi - 30%; nội dung truyền tải - 40% và kỹ thuật - 30%.

Cuộc thi mong muốn mang đến màu sắc, khát vọng vươn mình của TPHCM.

Nhiếp ảnh gia Đoàn Hoài Trung - Chủ tịch Hội Nhiếp ảnh TPHCM cho biết cuộc thi đề cao tính chân thật. Do đó, tác giả có thể chỉnh màu cho rực rỡ hơn chứ không thể thay đổi bố cục.

BTC cũng có phần mềm xác định ngày giờ chụp, hoặc nhận biết ảnh có chỉnh sửa hay không.

Ông Nguyễn Ngọc Hồi (Phó giám đốc Sở Văn hoá - Thể thao TPHCM) cho rằng hiện nay báo chí phát triển đa nền tảng. Sự ảnh hưởng của mạng xã hội ngày càng lớn nên có thêm giải thưởng đo sự lan tỏa, tình yêu của khán giả, cộng đồng.

Ông Hồi cũng hy vọng thông qua các tác phẩm, cuộc thi sẽ truyền tải thông điệp về một TPHCM năng động, sáng tạo, vươn tầm quốc tế. Thành phố sẽ tiếp tục là trung tâm kinh tế lớn, với các khu đô thị hiện đại, khu kinh tế tự do và trung tâm tài chính quốc tế.

Ảnh: HK, BTC