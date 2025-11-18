Trong Quán Kỳ Nam, Đỗ Thị Hải Yến và Liên Bỉnh Phát lần lượt vào vai Kỳ Nam và Khang, gặp nhau trong một khu cư xá. Giữa 2 người, một người là dịch giả, người còn lại là phụ nữ trung niên với nghề nấu ăn. Sự gặp gỡ định mệnh giúp cả 2 tìm thấy sự đồng cảm, mở ra những câu chuyện thú vị.

Phim đánh dấu sự trở lại của Đỗ Thị Hải Yến sau gần 1 thập niên ngưng đóng phim.

Trước đó, cô từng nhận nhiều lời mời trở lại màn ảnh nhưng không nhận vì muốn dành thời gian chu toàn cho tổ ấm. Dự án gần nhất diễn viên tham gia là Cha và con và... (2015) của đạo diễn Phan Đăng Di.

Diễn viên Đỗ Thị Hải Yến và Liên Bỉnh Phát đóng tình nhân trong "Quán Kỳ Nam".

Tại sự kiện ra mắt, Liên Bỉnh Phát nói may mắn vì được làm việc với đàn chị gạo cội, nhiều kinh nghiệm.

Trong ngày đầu gặp gỡ, cả 2 được đạo diễn Leon Lê bắt ngồi yên nhìn thẳng vào mắt nhau và đoán xem đối phương đang nghĩ gì.

“Quá trình tập luyện đã cho chúng tôi trải qua nhiều phương pháp để hiểu nhau hơn vì chưa từng làm việc chung trước đó. Tôi khá áp lực khi quay vì đặc thù phim nhựa là phải hạn chế sai sót để tránh đội kinh phí”, anh kể.

Liên Bỉnh Phát nhớ nhất phân đoạn Khang tiến lại gần và hôn Kỳ Nam trong lần tạm biệt đầy cảm xúc. Hai nhân vật đứng cùng nhau ở một khoảng cách rất gần trong cảnh hôn. Khi đó, cả anh và Đỗ Thị Hải Yến trên phim trường đều bối rối, ngượng ngùng.

Diễn viên Liên Bỉnh Phát và đạo diễn Leon Lê trong buổi giới thiệu phim.

Đây cũng là cảnh khiến đạo diễn bực tức, nói nặng lời vì 2 diễn viên diễn hoài vẫn không thể hiện được cảm xúc anh mong muốn.

Leon Lê cho rằng cả 2 chưa diễn ra được hình ảnh đôi tình nhân đã từng có trải nghiệm tình yêu. Anh yêu cầu tất cả những người có mặt ở hiện trường ra ngoài, chỉ để 2 diễn viên ở lại tập trung hoàn thành cảnh quay.

Ngoài ra, việc Liên Bỉnh Phát với động tác bước chân lại gần Đỗ Thị Hải Yến mãi không đúng tốc độ, không đúng cảm giác hay sự ngượng ngùng càng khiến đạo diễn "nổi điên".

“Cảnh quay dự kiến chỉ 2 tiếng là xong nhưng cuối cùng phải quay nửa ngày. Chúng tôi cho diễn viên tập nhiều cảnh nhưng riêng cảnh hôn ấy không tập vì muốn giữ sự mới mẻ”, Leon Lê kể.

Phim lấy bối cảnh chính tại Chợ Lớn, đưa khán giả quay về TPHCM những năm 80 của thế kỷ XX với phong cách retro được tái hiện chân thực qua những thước phim 35mm.

Các diễn viên chia sẻ kỷ niệm về phim.

Đạo diễn vốn yêu TPHCM của quá khứ nên mong gửi gắm hoài niệm, ký ức qua tác phẩm. Anh lấy cảm hứng từ những số phận, con người, chi tiết xung quanh cuộc sống của mình để cùng nhà biên kịch Nguyễn Thị Minh Ngọc viết nên kịch bản.

Ngoài cặp đôi chính Liên Bỉnh Phát - Đỗ Thị Hải Yến, phim có sự góp mặt của Lý Hồng Ân, Trần Thế Mạnh, Ngô Hồng Ngọc, Lý Kiều Hạnh, Lê Văn Thân, Phương Bình... Quán Kỳ Nam chính thức ra rạp từ ngày 28/11.

