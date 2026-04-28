- Vai diễn người vợ của Thượng tướng Hà Đình Quân phim "Không giới hạn" của chị rất ấn tượng và được khán giả yêu mến bởi sự dịu dàng, nhẹ nhàng nhưng không kém phần sâu sắc và thấu hiểu. Trước đó cũng là các vai người mẹ trong “Không ngại cưới chỉ cần 1 lý do”, “Đồng hồ đếm ngược”... Đây có phải là nét tính cách ngoài đời của chị?

Thực ra tôi nghĩ ai ở độ tuổi U60 cũng sẽ có sự điềm tĩnh, từng trải, thấu hiểu và cảm thông như thế. Đó cũng như lợi thế khi tôi được mang vốn sống thực tế vào vai diễn ở thời điểm này.

Tạo hình của NSƯT Linh Huệ trong phim "Không giới hạn".

- Đóng cùng với các diễn viên trẻ đang nổi như Steven Nguyễn, Minh Trang, ấn tượng của chị khi làm việc cùng họ là gì?

Trong phim Không giới hạn, tôi may mắn được làm việc với các diễn viên lớn tuổi, trung niên và đặc biệt là các diễn viên trẻ thông minh, nhiệt huyết và chí cầu tiến rất cao. Khi làm việc cùng, tôi được tiếp nhận sự nhanh nhạy, sắc bén, tràn đầy năng lượng và sáng tạo. Mỗi ngày đi làm đều là một ngày vui.

Dù xuất hiện không nhiều nhưng vai của diễn viên Linh Huệ được khán giả yêu mến

- Chị từng chia sẻ với báo chí hai con “đùa” với cô giáo rằng ở nhà phải nhìn mặt mẹ để sống? Điều này có nghĩa chị thường xuyên “vào vai ác” ở nhà?

Trong gia đình, vợ chồng tôi đồng hành cùng nhau chăm sóc con nhưng người định hướng cho các con là ông xã. Mọi người cũng nói là Huệ hiền (cười). Thực ra tôi rất chiều chồng, chăm con nhưng mọi người cũng biết, hiền khi chạm đến giới hạn lại rất dữ. Có lẽ là thế nên là các con đôi khi sẽ phải "nhìn mặt mẹ" để đoán ý.

- NSƯT Linh Huệ có cả con trai và con gái, quan điểm nuôi dạy con của chị như thế nào?

Tôi vẫn nói đùa với ông xã: "Em có công rất lớn: nội gia ngoại viên đều cố gắng chu toàn, lại sinh được con gái và con trai, đủ nếp đủ tẻ". Có lẽ vậy nên nhiều lúc tôi cũng vênh lắm (cười).

Đùa vậy thôi chứ trong gia đình, vợ chồng tôi giống nhau ở chỗ có kỷ luật nhưng thấu hiểu. Chúng tôi tiếp thu cách sống của ông bà nhưng không có kiểu trọng nam khinh nữ, các con được tự do phát triển những điều con mong muốn. Thế nhưng bố mẹ không để phát triển theo kiểu quá tự do, đồng thời cũng không gò ép. Vợ chồng tôi cùng quan điểm nuôi dạy các con lớn khôn, trưởng thành trong khuôn phép, không cần con phải thành ông này bà kia mà điều đầu tiên quan trọng nhất là trở thành người có đạo đức, là người tử tế!

Vợ chồng NSƯT Linh Huệ

- Các con của chị đang làm việc và du học ở nước ngoài, chị có thường xuyên trao đổi hay chia sẻ cùng con?

Con trai lớn hiện đã đi làm bên Mỹ, con gái thứ hai sinh năm 2003, hiện học tại Úc. Con gái hợp bố còn con trai hợp tôi hơn. Con trai luôn trao đổi, chia sẻ mọi thứ kể cả về bạn gái với mẹ. Gia đình tôi trước giờ vẫn tôn trọng, trao đổi gần gũi với con như một người bạn.

Con vừa học vừa làm thêm, tháng nào cũng cố gắng tiết kiệm để gửi một khoản nho nhỏ cho các bệnh nhân ung thư tại Bệnh viện K3 Tân Triều. Con chia sẻ rằng: "Con đi làm vất vả nhưng con thấy có những hoàn cảnh họ còn không có cơ hội để đi làm".

Con đã duy trì thói quen này nhiều năm nay khiến tôi vừa xúc động vừa tự hào. Có lần tôi nói cảm ơn con vì đã làm người tử tế nhưng con chỉ đáp rằng: "Mẹ đừng cảm ơn con mà cảm ơn là ông bà nội và chính gia đình mình đã rèn giũa con biết cách sống như vậy!".

NSƯT Linh Huệ và con trai đầu lòng

- Mọi người thường nói NSƯT Linh Huệ đóng phim chỉ vì thích, vì đam mê thôi chứ nhà có điều kiện, nhiều vàng tiết kiệm, nhiều nhà cho thuê tiền tiêu không hết?

Tôi đam mê và mong muốn gắn bó, cống hiến với nghề diễn. Đó là mối nhân duyên không thể nào tách rời. Có thể tôi may mắn nên cuộc sống hiện tại đều trọn vẹn nhưng tôi nghĩ đó là kết quả của sự cố gắng chứ không phải tự nhiên mà có.

- Bí quyết để cân bằng giữa công việc và cuộc sống gia đình của chị? Ông xã chị là người như thế nào?

Thực ra tôi chẳng có bí quyết gì cả. Tôi may mắn như một cành cây chiết ghép và được ghép vào một gia đình có bố mẹ đều từng ở quân đội, vừa kỷ luật vừa tình cảm. Tôi và ông xã cũng đã sống bên nhau 30 năm, có lẽ không dài nhưng cũng đủ để thấu hiểu và gắn bó, chúng tôi mong sẽ tiếp tục được trọn vẹn như vậy.

- Cách để chị duy trì mối quan hệ tốt đẹp khi sống chung với mẹ chồng hơn 30 năm?

Mẹ chồng tôi là người rất yêu văn nghệ. Đến nay bà đã 90 tuổi nhưng trộm vía vẫn minh mẫn, tỉnh táo. Nhà chồng có cô em cũng định cư ở nước ngoài, hai con tôi cũng ở nước ngoài, giờ chỉ có 2 vợ chồng tôi và bà. Vậy nên bà thường bảo: "Ít người thương nhau còn chẳng hết chứ hơi đâu mà soi mói lẫn nhau!". Trong gia đình tôi, sự thấu hiểu, cảm thông và tình thương được đặt lên trên hết, sống và nghĩ về nhau!

NSƯT Linh Huệ trong phim 'Không giới hạn':