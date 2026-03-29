Không giới hạn lên sóng tập cuối vào tối 31/3 sau 2 tháng công chiếu. Càng về cuối, phim càng kịch tính và thu hút sự chú ý của khán giả nhờ kịch bản hấp dẫn. Người yêu cũ của Kiên trở về, tính mạng của Linh và Lam Anh ở thế ngàn cân treo sợi tóc cùng những cuộc giải cứu con tin nghẹt thở là những tình huống khiến phim tăng sức nóng.

Bên cạnh mối tình nhiều thử thách của Kiên và Lam Anh, chuyện tình của Linh và Lợi chiếm nhiều tình cảm của khán giả. Không giới hạn là lần thứ 2 Tô Dũng - Anh Đào đóng cùng nhau sau Lối về miền hoa nhưng là phim đầu tiên hai diễn viên vào vai người yêu của nhau. Một bên là cô gái làng chài quê mùa nhưng thẳng thắn, sống thiện lương, một bên là chàng dân quân tự vệ cộc cằn nhưng tình cảm, hai nhân vật này mỗi khi xuất hiện đều khiến người xem phấn khích.

VTV vừa tung clip hậu trường buổi chụp hình cưới của Linh và Lợi, không giấu chuyện họ sẽ thành vợ chồng ở cuối phim. Hai diễn viên Tô Dũng - Anh Đào hoàn toàn nhập vai ở buổi chụp hình cưới vô cùng hài hước này khiến khán giả thích thú. Đặc biệt trong một clip hậu trường có thể thấy diễn viên Anh Đào vẫn mặc quần jeans bên trong váy cưới khi chụp ảnh ở bãi biển. Vai diễn của nữ diễn viên được đánh giá thú vị nhất phim.

Diễn viên Tô Dũng chia sẻ với VietNamNet về bạn diễn Anh Đào: "Trong phim này tôi và Anh Đào có nhiều cảnh thú vị, tất cả là do nhân vật Lợi khó tính mà không muốn thể hiện tình cảm ở chỗ đông người. Vì thế, tôi và Anh Đào có những cảnh thoại rất vui và không có chút áp lực nào. Anh Tuấn - chồng Anh Đào cũng trong nghề và cũng tham gia phim Không giới hạn. Chúng tôi chơi với nhau từ lâu và ý thức về công việc nên không có sự khác biệt nào khi diễn chung cả".

