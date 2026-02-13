Trong Không giới hạn tập 10 lên sóng tối nay, 13/2, Linh (Anh Đào) sang nhà thấy Lợi (Tô Dũng) đang hì hục nấu cá ngần cho mẹ. Tuy nhiên bà Thoa (Thanh Quý) lại nói đây là món mà Kiên (Steven Nguyễn) rất thích ăn và mùa này hiếm nên phải nhờ người mua mãi mới được.

Lợi đành chống chế là anh nấu cho mẹ và Tùng (Anh Tuấn) vì ngại sự có mặt của Kiên ở đó. Linh (Anh Đào) đoán được sự ngại ngùng của Lợi khi anh bỏ đi và đoán Lợi nấu cả một nồi cá to chủ yếu để mời Kiên mà không dám nhận rồi nói ầm lên để anh nghe thấy.

Ở diễn biến khác, Lam Anh (Minh Trang) xin bố là Thượng tướng Hà Đình Quân (Thanh Dương) tiếp tục về địa phương công tác để học hỏi kinh nghiệm và hoàn thiện bản thân. Tuy nhiên bố cô cho rằng việc sắp xếp nhân sự phải phù hợp yêu cầu công việc. Nếu cần Lam Anh có thể gặp trực tiếp thủ trưởng của mình để đề xuất.

Ông nói tuyệt đối đừng lôi mình ra làm bình phong để xin xỏ hay tác động đến đơn vị. Thêm nữa ông muốn con gái nghiêm túc với công việc và có trách nhiệm với bản thân. Công tác là phục vụ mục đích học tập và cống hiến chứ không phải lý do khác.

Lam Anh cho rằng bình thường có thể bố có định kiến với mình nên cô nói gì, nghĩ gì cũng không có ý nghĩa. Và bản thân cô cũng nghĩ bố không hiểu và có định kiến với mình. Lam Anh khẳng định chưa từng mang bố ra làm bình phong và luôn có trách nhiệm với cuộc đời mình.

Tướng Quân sẽ nói gì với con gái? Mối quan hệ của Lợi và Kiên đã được cải thiện? Diễn biến chi tiết phim Không giới hạn tập 10 lên sóng 21h tối nay trên VTV1.

Ảnh, clip: VTV