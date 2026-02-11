Trong Không giới hạn tập 8 lên sóng tối nay, 11/2, sau bữa ăn tối, Kiên (Steven Nguyễn) đưa Lam Anh (Minh Trang) về tận cửa nhà. Thấy sự nhiệt tình của Kiên nên Lam Anh chớp ngay cơ hội để ‘thả thính’ và có ý muốn Kiên vào gặp bố mẹ. "Anh đưa em vào nhà nhỡ bố mẹ em thấy lại hỏi này, hỏi kia em không biết trả lời đâu. Hay là anh trả lời giúp em nhé", cô đề nghị.

Còn Lam Anh, cô có ý kiến với bố mình về công tác điều động chuyên viên của Cục tác chiến về xã và lập tức bị Thượng tướng Hà Đình Quân (Thanh Dương) chất vấn: "Theo con, thế nào là lấy dao mổ trâu đi giết gà?".

Trong khi đó, trước đợt diễn tập tại Ninh Quang, các sĩ quan thuộc Ban chỉ huy phòng thủ dân sự quốc gia, trong đó có Kiên và Tùng (Anh Tuấn) đã xuống địa phương để làm việc với lực lượng địa phương. Vẻ đẹp trai của các chiến sĩ khi đi khảo sát đã khiến các cô gái ở địa phương không khỏi trầm trồ, chỉ riêng Linh (Anh Đào) vẫn một mực khẳng định vẻ đẹp trai của người yêu mình. Với Linh, Lợi (Tô Dũng) đẹp trai nhất xã. Khi người yêu bị chê, Linh lập tức khẩu chiến với cô gái cùng làng.

Ở diễn biến khác, đồng đội của Lợi đã tìm ra kẻ đánh anh hôm trước, đó chính là tên biến thái bị Lợi xử lý hôm trước. Lợi không đồng tình với ý kiến đi tìm đánh kẻ biến thái để trả thù của các anh em và phản ứng quyết liệt.

Lam Anh trả lời bố mình ra sao? Lợi làm gì khi bị đám đàn em khích bác? Kiên có vào nhà Lam Anh chào bố mẹ cô? Diễn biến chi tiết Không giới hạn tập 8 lên sóng 21h tối nay trên VTV1.