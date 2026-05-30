Theo Sina, diễn viên Lưu Tuân qua đời chiều tối 29/5 vì tuổi cao sức yếu. Thông tin được học trò ông - diễn viên La Gia Anh xác nhận cách đây không lâu.

La Gia Anh đăng tải bài viết tưởng niệm diễn viên trên trang cá nhân. Diễn viên gọi Lưu Tuân là "thầy", ví tài tử là người có ảnh hưởng lớn nhất đến sự nghiệp của mình.

"Sức khỏe thầy Tuân (Lưu Tuân) đã yếu trong 10 năm gần đây nhưng tinh thần vẫn minh mẫn. Ông luôn miệt mài công tác giảng dạy, mong truyền nghề cho thế hệ trẻ ở sân khấu kịch. Nhiều người đã thành tài, thành danh nhờ có ông nâng đỡ", La Gia Anh chia sẻ.

La Gia Anh từng cùng vợ - diễn viên Uông Minh Thuyên hẹn ông uống trà. Họ dự định đến thăm thầy vào tháng 7 thì nay ước nguyện trở nên dang dở.

Lưu Tuân sinh năm 1939 tại Bắc Kinh, Trung Quốc, là diễn viên tại Học viện hý khúc Trung Quốc. Khi mới 6 tuổi ông đã bắt đầu học môn nghệ thuật Kinh Kịch và gắn bó với bộ môn này tới cuối đời.

Năm 1980, diễn viên trở về Hong Kong phát triển sự nghiệp giảng dạy và diễn xuất. Dù bắt đầu sự nghiệp phim ảnh khá muộn, Lưu Tuân nhanh chóng nổi tiếng nhờ kỹ năng diễn xuất nổi bật.

Ông nổi tiếng với các vai phản diện, đặc biệt là hình tượng thái giám sắc sảo, thâm độc hoặc các cao thủ võ lâm như: Giả Kim Khúc trong Tiếu ngạo giang hồ (1990); Thái giám Đông Xưởng trong Hoàng Phi Hồng; Bạch Vân Thiền sư trong Thiến nữ u hồn 3; Nhân vật Lý Liên Anh trong Quan xẩm lốc cốc và Lộc Đỉnh Ký của Châu Tinh Trì... Những năm gần đây, Lưu Tuân sống kín tiếng, dần rút lui màn ảnh.

