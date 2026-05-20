Theo Sina, Hoàng Tử Thiên gặp tai nạn xe mô tô hôm 11/5. Anh nhanh chóng được đưa đi cấp cứu nhưng sau thời gian tích cực điều trị đã không qua khỏi.

Diễn viên Hoàng Tử Thiên qua đời vì tai nạn mô tô.

Thông tin được diễn viên Nhậm Cửu Hàn - bạn thân nam diễn viên xác nhận với truyền thông. Nhậm Cửu Hàn cũng là người chứng kiến thi hài nam diễn viên được đưa ra khỏi phòng lạnh của nhà xác.

Nam diễn viên vốn được biết đến là người đam mê chơi xe mô tô phân khối lớn. Anh thường chia sẻ các video lái xe trên mạng xã hội. Hồi tháng 3, diễn viên đăng ảnh lái xe kèm chú thích: "Khi còn trẻ, lỡ có gãy xương cũng sẽ mau hồi phục".

Trong ký ức của các đồng nghiệp, Hoàng Tử Thiên được miêu tả là người tốt bụng, chân thành và thật thà. Diễn viên mang nhiều nhiệt huyết, không ngại lăn xả trong các cảnh quay.

Diễn viên nổi tiếng với các vai tổng tài, thiếu gia trong loạt phim ngắn chiếu mạng.

Hoàng Tử Thiên sinh năm 2002, vốn không được đào tạo bài bản về diễn xuất. Anh nỗ lực đóng từng vai phụ, vai nhỏ và dần được mọi người chú ý. Nhờ ngoại hình thư sinh, diễn viên gây ấn tượng với vai diễn tổng tài, thiếu gia giàu có trong loạt phim ngắn được phát trên các nền tảng mạng xã hội.

Tử Thiên được yêu thích qua 1 số phim như: Trở lại năm 80 - gừng càng già càng cay, Gặp nhau trong mưa, Huyền thoại cá nhỏ... Một số dự án anh đã quay xong nhưng vẫn chưa có lịch lên sóng. Ngoài đóng phim, anh còn kiêm thêm công việc ở hậu trường, từng là phó đạo diễn của 1 số dự án cổ trang.

