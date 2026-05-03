Ngày 3/5, Sohu đưa tin nữ MC Hy Phi qua đời ngày 2/5 sau thời gian điều trị bệnh, hưởng dương 37 tuổi. Gia đình cho biết tang lễ sẽ được tổ chức giản dị theo di nguyện của người đã khuất.

Trong thông báo, người thân chia sẻ Hy Phi là người luôn yêu đời, mang đến sự ấm áp cả trên sân khấu lẫn ngoài đời. Tin nhắn cuối cùng của cô cũng được công bố: “Xin hãy tha thứ vì tôi phải rời đi. Hãy yêu thương bản thân, sống khỏe mạnh và vui vẻ”.

Nữ MC Hy Phi.

Theo thông tin trên trang cá nhân, Hy Phi có 16 năm làm nghề MC chuyên nghiệp, từng dẫn hơn 3.000 đám cưới và nhiều sự kiện thương mại.

Nữ MC cho biết cô được chẩn đoán ung thư cổ tử cung từ năm 2016. Đến năm 2018, cô bắt đầu xạ trị, hóa trị và một mình tới Bắc Kinh chữa bệnh. Năm 2024, tình trạng sức khỏe chuyển nặng khi cả 2 thận của cô suy yếu, buộc phải chạy thận định kỳ.

Dù bệnh tình ngày càng nghiêm trọng, Hy Phi vẫn cố gắng đi làm và giữ tinh thần lạc quan. Đầu năm 2024, cô còn dẫn chương trình tại lễ hội đèn lồng mừng xuân ở Miên Dương. Tháng 6 cùng năm, dù cơ thể suy nhược, cô vẫn làm MC trong đám cưới bạn thân và bật khóc khi nhận bó hoa chúc phúc từ cô dâu.

Hy Phi vẫn chăm chỉ làm việc trong thời gian trị bệnh.

Trong nhiều video đăng tải trước đó, Hy Phi nhiều lần thể hiện khát khao được sống. Cô từng chia sẻ bác sĩ tiên lượng chỉ còn 3 đến 6 tháng vào năm 2019 nhưng vẫn kiên cường vượt qua nhiều năm sau đó. Tháng 6/2025, cô nghẹn ngào nói: “Tôi chỉ mong cuộc sống bình yên, dù chỉ thêm 5 năm nữa, điều đó có thể thành hiện thực không?”.

Video cuối cùng Hy Phi đăng tải vào ngày 21/4 ghi lại khoảnh khắc cô cầm 3 quả anh đào trên tay mà không viết chú thích.