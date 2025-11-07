Chương trình giao lưu nghệ thuật lần 2 hướng đến Giải Mai Vàng 2025 diễn ra tại Báo Người Lao Động, TPHCM gồm các nghệ sĩ: NSƯT Kim Tử Long, NSND Quế Trân, nhạc sĩ Hamlet Trương, diễn viên Lý Hùng...

Nghệ sĩ Trang Bích Liễu và nhà thơ Lê Minh Quốc (thứ 2,3 từ trái sang).

Dịp này, ban tổ chức cũng trao Mai Vàng tri ân đến nhà thơ Lê Minh Quốc và nghệ sĩ Trang Bích Liễu vì đã có những đóng góp cho văn học nghệ thuật.

Nhà thơ Lê Minh Quốc bày tỏ vinh dự, xúc động vì được nhận giải thưởng ý nghĩa. Ông đã đọc thơ gửi tặng đến Giải Mai Vàng.

Nghệ sĩ Trang Bích Liễu cũng gửi lời tri ân bằng câu vọng cổ Bên cầu dệt lụa. Dù tuổi cao, bà vẫn giữ được chất giọng truyền cảm, nhận tràng vỗ tay của khán giả có mặt.

Ngồi dưới sân khấu, diễn viên Lý Hùng rưng rưng nước mắt khi nghe nghệ sĩ Trang Bích Liễu hát vọng cổ.

Theo nam diễn viên, nữ nghệ sĩ từng rất thân với gia đình, đặc biệt là người cha quá cố của anh.

"Khi gặp lại cô Trang Bích Liễu, tôi nhớ lại cha mình, nhớ lời dặn dò của ông lúc sinh thời: 'Dù làm gì cũng phải thương, chăm sóc những người nghệ sĩ lớn tuổi, khó khăn'.

Sau này rồi chúng tôi cũng sẽ già yếu như thế. Khán giả, đồng nghiệp còn nhắc nhớ, vinh danh là niềm hạnh phúc lớn lao với người nghệ sĩ", anh chia sẻ với VietNamNet.

NSƯT Kim Tử Long, diễn viên Lý Hùng và NSND Quế Trân (từ trái qua) - những nghệ sĩ từng đoạt Giải Mai Vàng.

Nhiều năm qua, gia đình Lý Hùng có truyền thống thăm hỏi, tặng quà, hỗ trợ các văn nghệ sĩ lớn tuổi mỗi dịp lễ, Tết. Gần đây, anh cùng người thân chi tiền sửa chữa viện dưỡng lão, giúp các cô chú nghệ sĩ sinh hoạt thoải mái, thuận tiện hơn.

Lý Hùng cũng xin ủng hộ 30 triệu đồng đến chương trình Mai Vàng nhân ái. Anh mong các mạnh thường quân, nghệ sĩ có điều kiện chung tay quyên góp để cùng lan tỏa tinh thần nhân văn sâu sắc.

Clip diễn viên Lý Hùng chia sẻ

Tuổi 56, diễn viên Lý Hùng nói hiện sống hạnh phúc, không trăn trở, lo nghĩ bất cứ điều gì. Anh dành thời gian mỗi ngày cho người mẹ già, thời gian rảnh thể dục thể thao, thỉnh thoảng nhận lời góp mặt vài sự kiện hoặc đi du lịch.

"Tôi sống nhàn nhã, không bon chen hay mưu cầu bất cứ điều gì ngoài tầm với. Vì thế, đầu óc tôi nhẹ nhõm, mỗi đêm ngủ yên giấc", anh kể.

Lý Hùng cũng nhớ lại thời điểm được trao Giải Mai Vàng với vai diễn trong phim Tây Sơn hào kiệt. Thời điểm đó, anh bận làm phim ở Hà Nội không về được.

Sau đó, trong chương trình gala phục vụ khán giả, nam diễn viên cùng ca sĩ Cẩm Ly được vinh danh và nhận cúp từ ban tổ chức.

NSƯT Kim Tử Long, NSND Quế Trân.

Trong sự kiện, các nghệ sĩ NSƯT Kim Tử Long, NSND Quế Trân, nhạc sĩ Hamlet Trương cũng chia sẻ nhiều kỷ niệm đáng nhớ khi được vinh danh Giải Mai Vàng.

NSND Quế Trân ôn lại kỷ niệm với cha là cố NSND Thanh Tòng khi cùng nhận giải thưởng này năm 18 tuổi. Cô xem đây là kỷ niệm khó quên trong sự nghiệp.

NSƯT Kim Tử Long cũng đề xuất chia hạng mục giải thưởng lĩnh vực sân khấu dành riêng cho kịch và cải lương vì 2 loại hình có sự khác biệt. Anh cũng mong không chỉ nghệ sĩ đóng chính mà vai phụ cũng được quan tâm hơn.

Dịp này, Báo Người Lao Động cũng phát động chương trình Một triệu cây xanh cho biên cương, biển đảo. Chương trình góp phần bảo vệ chủ quyền quốc gia, cải thiện môi trường, hạn chế thiệt hại thiên tai và biến đổi khí hậu ngày càng khốc liệt.

Đơn vị cũng giới thiệu sách điện tử Mai Vàng nhân ái - Mai Vàng tri ân: Hành trình lan tỏa yêu thương ghi lại hành trình cảm động của hơn 800 văn nghệ sĩ, nhà trí thức, nhà cách mạng lão thành, đội ngũ y bác sĩ trên cả nước.

Ảnh, clip: HK, BTC