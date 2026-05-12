Ngày 11/5, Lý Liên Kiệt hiếm hoi chia sẻ về cuộc sống và cảm xúc khi đối diện bệnh tật.

15 năm qua, Lý Liên Kiệt phải chống chọi với căn bệnh cường giáp. Sức khoẻ nam diễn viên giảm sút nghiêm trọng, anh không thể nhận đóng phim nhiều vì bệnh tật bắt buộc không được vận động mạnh.

Khi được phóng viên hỏi về căn bệnh cường giáp, tài tử cho biết đó là giai đoạn khó khăn nhất đời anh.

"Cường giáp đã thay đổi khuôn mặt của tôi. Khi soi gương, tôi thấy mắt mình lòi ra. Đã có lúc tôi lo lắng, không muốn ai nhìn thấy diện mạo của mình", anh kể.

Theo tài tử, sự nghiệp đóng phim võ thuật của anh trải qua vô số chấn thương, chịu nhiều tai nạn gãy chân tay, nứt xương... Vết thương nào cũng lành, chỉ riêng căn bệnh cường giáp khiến anh như "thua cuộc".

Từ cảm giác tuyệt vọng, diễn viên dần đối diện sự thật. Anh tập trung điều trị, uống thuốc và sinh hoạt theo chỉ định bác sĩ. Tài tử tìm đến thiền, Phật pháp như 1 cách "chữa lành" bản thân từ bên trong.

Hiện Lý Liên Kiệt dành phần lớn thời gian bên cạnh gia đình, thỉnh thoảng tham gia các sự kiện thiện nguyện do bạn bè tổ chức. Đầu năm nay, anh ghi hình 2 phim ngắn Nguyên lực giang hồ và Kiếm quy. Khi nhận được câu hỏi về kế hoạch quay lại chính thức với phim ảnh, nam diễn viên chỉ lấp lửng bày tỏ: "Mọi việc tùy duyên”.

Trang QQ nhận xét Lý Liên Kiệt có cuộc sống khép kín sau khi "trút bỏ hào quang showbiz". Anh cùng vợ con thường đi du lịch, ăn uống và trò chuyện với nhiều đề tài từ ẩm thực, trà đạo đến thư pháp.

"Ngày trẻ, tôi luôn tự hỏi thế nào là cuộc sống hạnh phúc. Tôi có thấy vui không dù bản thân luôn có tiền, danh tiếng. Nhưng giờ tôi nhận ra niềm vui tự tại đôi khi xuất phát từ chính mình", tài tử chia sẻ.

Lý Liên Kiệt sinh năm 1963 tại Bắc Kinh, Trung Quốc. Anh học võ từ năm 8 tuổi, từng 5 lần liên tiếp vô địch quốc gia Trung Quốc ở bộ môn wushu. Anh lấn sân điện ảnh với Thiếu Lâm Tự (1982) và nhanh chóng trở thành biểu tượng. Các tác phẩm kinh điển của nam diễn viên như: Hoàng Phi Hồng, Anh hùng, Hoắc Nguyên Giáp...

