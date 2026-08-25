Chia sẻ với VietNamNet, diễn viên Mai Sơn Lâm cho biết anh được gia đình Mã Trung thông báo nam nghệ sĩ vừa qua đời hồi rạng sáng 25/8 sau thời gian lâm bạo bệnh.

Nghệ sĩ Mã Trung qua đời.

Sức khỏe của nghệ sĩ Mã Trung suy giảm dần sau biến cố đột quỵ và các đợt điều trị bệnh tim. Trước đó, ông từng phẫu thuật, đặt stent tim và vừa mới xuất viện trở về nhà cách đây vài ngày.

"Hôm qua, khi thấy sức khỏe yếu và mệt nhiều, vợ anh có khuyên nên vào lại bệnh viện. Tuy nhiên do quá mệt và không còn sức di chuyển, anh xin nằm nghỉ một chút rồi trút hơi thở cuối cùng ngay tại nhà", diễn viên Mai Sơn Lâm chia sẻ.

Trong ký ức của Mai Sơn Lâm, Mã Trung là người anh yêu nghề, hiền lành, tốt bụng, sống dĩ hòa vĩ quý và luôn quan tâm, chăm sóc tận tình cho đàn em cũng như bạn diễn.

Trong nghề, Mã Trung cần mẫn, chuyên nghiệp. Không chỉ giỏi nghề, cách đối nhân xử thế của nghệ sĩ với đồng nghiệp và mọi người xung quanh luôn khiến ai nấy đều trân trọng. Hiện gia đình nghệ sĩ Mã Trung đang bối rối để lo hậu sự nên không tiện chia sẻ thêm.

Lễ viếng nghệ sĩ Mã Trung diễn ra chiều cùng ngày tại tư gia ở phường An Hội Tây, TPHCM. Lễ động quan vào sáng 28/8, sau đó linh cữu được đưa đi hỏa táng tại Tháp Long Thọ, Củ Chi.

Mã Trung gắn liền với các dạng vai phản diện.

Mã Trung, tên thật Mã Văn Trung, sinh năm 1953, là gương mặt quen thuộc của màn ảnh Việt. Ông bắt đầu bén duyên với phim ảnh từ giữa thập niên 1980.

Cơ duyên đến với nghệ thuật của Mã Trung bắt đầu từ năm 1980, khi ông tình cờ quen biết một đoàn phim và được đạo diễn Lê Hoàng Hoa mời tham gia Ván bài lật ngửa nhờ sở hữu gương mặt phù hợp. Từ vai diễn đầu tiên, ông dần gắn bó với màn ảnh và từng bước tạo dấu ấn riêng trong lòng khán giả.

Sở hữu ngoại hình góc cạnh, phong thái lạnh lùng cùng lối diễn xuất tự nhiên, Mã Trung thường được “đo ni đóng giày” cho những vai giang hồ, ông chủ gian ác hay trùm xã hội đen. Khán giả nhớ đến ông qua nhiều vai diễn như Hai Đường trong Vật chứng mong manh, Ba Búa trong Vườn đời... Những vai diễn này cũng giúp ông được khán giả ưu ái gọi bằng biệt danh “ông trùm phản diện”.

Do gánh nặng kinh tế gia đình, Mã Trung từng phải tạm ngưng đóng phim suốt 10 năm. Chỉ khi cuộc sống ổn định, con cái trưởng thành, nam diễn viên mới trở lại màn ảnh để tiếp tục theo đuổi đam mê.

Năm 2015, khi đang quay Giọt nước mắt hận thù, Mã Trung bất ngờ bị đột quỵ ngay trên phim trường. Sau khi vượt qua biến cố sức khỏe nghiêm trọng, ông tiếp tục trở lại với công việc, kiên trì theo đuổi nghề và dành nhiều tâm huyết cho từng vai diễn.

Nghệ sĩ Mã Trung trong "Giọt nước mắt hận thù"

Ảnh, clip: Tư liệu