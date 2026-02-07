Theo truyền thông Trung Quốc, Mạnh Tử Nghĩa đã quyết định tặng một chiếc ô tô trị giá khoảng 10.000 USD (hơn 260 triệu đồng) làm phần thưởng cuối năm để tri ân đội ngũ cộng sự sau 1 năm làm việc.

Nữ diễn viên trực tiếp đến đại lý nhận và kiểm tra xe.

Đáng chú ý, nữ diễn viên không chỉ chi tiền mà còn trực tiếp đến đại lý nhận xe, tự tay kiểm tra, lái thử và chọn màu xanh biển theo sở thích của nhân viên. Mẫu xe được lựa chọn có thiết kế nhỏ gọn, dễ điều khiển và phù hợp với người nuôi thú cưng.

Hành động này nhanh chóng nhận được nhiều lời khen về sự chu đáo, dù cũng xuất hiện ý kiến cho rằng với vị thế hiện tại của Mạnh Tử Nghĩa, món quà chưa thật sự “hào phóng”. Trước tranh cãi, người hâm mộ lên tiếng bảo vệ nữ diễn viên, nhấn mạnh sự chân thành và việc cô cân nhắc nhu cầu sử dụng thực tế của nhân viên.

Mạnh Tử Nghĩa thưởng Tết bằng ôtô cho nhân viên:

Được biết, dù hoạt động hơn 10 năm trong làng giải trí, Mạnh Tử Nghĩa hiện vẫn sống trong biệt thự thuê tại Bắc Kinh và chỉ thực sự có thu nhập ổn định sau khi phim Cửu Trọng Tử gây tiếng vang.

Mạnh Tử Nghĩa sinh năm 1995, tốt nghiệp Học viện Điện ảnh Bắc Kinh, gia nhập showbiz từ năm 2014. Cô được biết đến qua các tác phẩm như Trần Tình Lệnh, Trầm Vụn Hương Phai, Vân Chi Vũ, Cửu Trọng Tử... và được đánh giá là gương mặt tiềm năng của thế hệ nữ diễn viên sau 9X tại Trung Quốc.

Mạnh Tử Nghĩa được bầu chọn là "Hoa khôi Bắc Ảnh" nhờ vào nhan sắc nổi bật.

Nguồn: Sina, 8World