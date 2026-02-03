Margot Robbie trở thành tâm điểm thảm đỏ buổi công chiếu Wuthering Heights (Đồi gió hú) tại Paris (Pháp) khi xuất hiện trong bộ váy dạ hội nhung đỏ đặt may riêng, mang cảm hứng hoàng gia thời Victoria. Thiết kế corset ôm sát tôn vòng eo, kết hợp tà váy dài điểm lông vũ tạo hiệu ứng kịch tính, sang trọng.

Nữ diễn viên khoe nhan sắc quyến rũ trên thảm đỏ.

Phần cổ áo tối giản giúp nữ diễn viên khoe trọn bộ trang sức kim cương xa xỉ của nhà kim hoàn Lorraine Schwartz.

Nổi bật là vòng cổ choker nhung đỏ đính kim cương champagne tổng trọng lượng khoảng 85 carat (khoảng 450 tỷ đồng), gồm một viên cắt kiểu old mine cỡ lớn, bao quanh bởi kim cương nhỏ và mặt dây giọt lê thả phía dưới. Đi kèm là chiếc nhẫn kim cương đồng bộ nặng khoảng 15 carat (khoảng 150 tỷ đồng).

Margot Robbie tại thảm đỏ:

Trong chiến dịch quảng bá Đồi gió hú, Margot liên tục gây chú ý với loạt tạo hình thời trang ấn tượng. Trước đó, tại buổi ra mắt phim ở New York, cô từng “chiếm sóng” thảm đỏ với váy Schiaparelli đen - đỏ có bodice ren tinh xảo, kết hợp trang sức kim cương hình trái tim Taj Mahal từng thuộc về minh tinh Elizabeth Taylor.

Margot Robbie xuất hiện bên bạn diễn Jacob Elordi (trái) trong sự kiện quảng bá phim "Đồi gió hú".

Sinh năm 1990 tại Queensland (Úc), Margot Robbie là một trong những ngôi sao hàng đầu Hollywood, được đánh giá cao cả về diễn xuất lẫn gu thẩm mỹ. Sau The Wolf of Wall Street (2013), cô tiếp tục ghi dấu ấn qua nhiều tác phẩm như Focus, The Legend of Tarzan, I, Tonya, Babylon…

Bên cạnh diễn xuất, Margot còn hoạt động năng động ở vai trò nhà sản xuất với công ty LuckyChap Entertainment. Sau khi sinh con năm 2024, cô nhanh chóng tái xuất với các dự án mới, trong đó có A Big Bold Beautiful Journey (2025).

Đáng chú ý, Đồi gió hú do Emerald Fennell viết kịch bản và đạo diễn, đánh dấu sự trở lại của Margot với dòng phim tâm lý - tình cảm kinh điển. Trong phim, cô vào vai Catherine Earnshaw, đóng cặp cùng Jacob Elordi (vai Heathcliff). Tác phẩm ra rạp năm 2026 và đang nhận được nhiều kỳ vọng từ giới chuyên môn lẫn khán giả.

Nguồn: Page Six

Ảnh: JJ