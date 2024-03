Forbes vừa công bố danh sách 10 diễn viên được trả cát-sê cao nhất thế giới dựa trên thu nhập của họ khi đóng phim điện ảnh và truyền hình năm 2023.

10. Denzel Washington - 24 triệu USD

Nam diễn viên đoạt giải Oscar đứng hạng 10 nhờ tham gia phim The Equalizer 3 năm 2023 vốn thu về 191 triệu USD trên toàn cầu, theo Box Office Mojo.

9. Ben Affleck - 38 triệu USD

Ben Affleck không chỉ tham gia phim Air với tư cách diễn viên mà còn là đạo diễn kiêm nhà sản xuất của tác phẩm thu về 90 triệu USD trên toàn cầu này. Tài tử 51 tuổi còn đóng chính trong phim Hypnotic cùng hợp đồng quảng cáo với Dunkin'.

7. Jason Statham - 41 triệu USD

Tài tử 56 tuổi góp mặt trong 4 phim ra mắt năm 2023 gồm: The Beekeeper, Expendibles, Meg 2: The Trench và Fast X giúp anh thu về số tiền ngất ngưởng.

7. Leonardo DiCaprio - 41 triệu USD

Leonardo DiCaprio cùng chia sẻ vị trí thứ 7 với Jason Statham do có cùng thu nhập 41 triệu USD nhờ cát-sê từ phim Vầng trăng máu (Killers of the Flower Moon) do Martin Scorsese đạo diễn với 10 đề cử Oscar.

6. Jennifer Aniston - 42 triệu USD

Thu nhập của vợ cũ Brad Pitt chủ yếu từ The Morning Show mùa thứ 3 mà cô tham gia. Cùng với đó, Jennifer Aniston cùng Adam Sandler đóng phim Murder Mystery 2 của Netflix với cát-sê ngất ngưởng. Nữ diễn viên 55 tuổi còn đóng quảng cáo cho Smart Water, Aveno cùng thương hiệu chăm sóc tóc do mình sáng lập có tên LolaVie.

4. Matt Damon - 43 triệu USD

Nam diễn viên 53 tuổi đóng vai Leslie Groves trong bom tấn Oppenheimer của Christopher Nolan rất ăn khách của mùa hè 2023 với doanh thu 957 triệu USD trên toàn cầu và 13 đề cử Oscar. Matt Damon còn tham gia sản xuất và đóng phim Air cùng Ben Affleck.

4. Ryan Gosling - 43 triệu USD

Cùng chia sẻ vị trí thứ 4 là Ryan Gosling. Vai Ken trong bộ phim thu 1,4 tỷ USD Barbie không chỉ mang về cho nam diễn viên 44 tuổi 1 đề cử Oscar cho Nam diễn viên phụ xuất sắc mà còn mang về cho anh thù lao ngất ngưởng để lọt top 10 diễn viên được trả cát-sê cao nhất thế giới.

3. Tom Cruise - 45 triệu USD

Dĩ nhiên danh sách này không thể thiếu Tom Cruise. Nam diễn viên xếp thứ 3 nhờ thu nhập từ Mission: Impossible 7 thu về 567 triệu USD trên toàn cầu.

2. Margot Robbie - 59 triệu USD

Ngôi á quân thuộc về nữ diễn viên Margot Robbie với thu nhập 59 triệu USD từ vai chính trong bom tấn tỷ USD Barbie - bộ phim có doanh thu cao nhất toàn cầu năm 2023.

1. Adam Sandler - 73 triệu USD

Vị trí đầu bảng thuộc về nam diễn viên 58 tuổi Adam Sandler. Anh là chủ sở hữu công ty sản xuất phim Happy Madison Productions đứng sau Murder Mystery 2 của Netflix và 4 phim khác cho nền tảng trực tuyến lớn nhất thế giới này.

Quỳnh An - Theo Forbes