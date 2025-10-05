Giải thưởng Tinh hoa Việt do Báo Đại Đoàn Kết - Cơ quan Trung ương của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tổ chức thường niên, hướng đến xây dựng hệ thống giải thưởng mang tính chiến lược trong việc ghi nhận và lan tỏa các giá trị văn hoá, nghệ thuật đặc sắc của Việt Nam.

Thế nào là 'tinh hoa Việt'?

Theo BTC, đó là sự vinh danh dành những cá nhân, tập thể, tác phẩm hoặc sáng kiến xuất sắc, có ảnh hưởng sâu rộng trong lĩnh vực văn hoá, nghệ thuật.

Các đối tượng được vinh danh phải thể hiện vai trò tiên phong, tính định hướng hoặc khả năng lan tỏa giá trị tốt đẹp trong xã hội.

Giải thưởng còn đề cao những nhân tố góp phần thúc đẩy hệ sinh thái sáng tạo, truyền cảm hứng cho cộng đồng và tạo nền tảng để các giá trị tinh hoa tiếp tục nở rộ, phát triển bền vững trong tương lai.

Dàn nghệ sĩ hào hứng chia sẻ cảm nghĩ. Từ trái sang: Nguyễn Trí Viễn - nhà sản xuất phim "Mưa đỏ"; Bảo Định - diễn viên phim "Tử chiến trên không"; producer Thanh Tùng - nhóm DTAP. Ảnh: BTC

Cơ cấu Giải thưởng Tinh hoa Việt chia thành 3 hạng mục chính.

Hạng mục A - Tinh hoa âm nhạc gồm các giải: Bài hát của năm; Album của năm; Nhạc sĩ của năm; Nhà sản xuất âm nhạc của năm; Ca sĩ của năm; MV của năm; và Chương trình biểu diễn của năm. Cách tính điểm dựa trên 40% từ Hội đồng giám khảo; 30% từ Hội đồng nhà báo và 30% từ khán giả bình chọn.

Hạng mục B – Tinh hoa nghệ thuật đa lĩnh vực gồm các giải: Tinh hoa Văn học; Tinh hoa Mỹ thuật; Tinh hoa Điện ảnh; Tinh hoa Sân khấu; Bảo tồn di sản văn hoá - nghệ thuật; Tinh hoa Sáng tạo; và Lan toả Văn hoá Việt. Cách tính điểm dựa trên 60% từ Hội đồng giám khảo và 40% từ Hội đồng nhà báo.

Thời gian xét giải của 2 hạng mục này là các sản phẩm, dự án ra mắt từ ngày 15/11/2024 - 15/11/2025.

Hạng mục C – Giải thưởng đặc biệt là giải Tinh hoa cống hiến. Riêng giải này, thời gian xét giải dựa trên cơ sở đánh giá tổng thể quá trình hoạt động và cống hiến thực tiễn của cá nhân được đề cử. Điểm số 100% do Hội đồng giám khảo quyết định

Dàn giám khảo, đại sứ tên tuổi

Giải thưởng Tinh hoa Việt quy tụ dàn giám khảo và đại sứ: Đại tá Hồng Thanh Quang - nguyên TBT Báo Đại Đoàn Kết; NSND Vương Duy Biên; NSND Trần Ly Ly; họa sĩ Vi Kiến Thành; TS Nguyễn Đăng Khang - Phó TBT Báo Đại Đoàn Kết; NSƯT Bùi Tuấn Dũng; nhà phê bình điện ảnh Lê Hồng Lâm; nhà văn Nguyễn Quỳnh Trang; nhạc sĩ Nguyễn Hải Phong; và nhạc sĩ Huy Tuấn.

Hoa hậu Phương Linh (trái) và diễn viên Midu (phải) là những đại sứ của giải thưởng. Ảnh: BTC

Kế đến là Hội đồng nhà báo gồm các nhà báo có nhiều năm kinh nghiệm hoạt động trong lĩnh vực văn hoá, giải trí từ những cơ quan báo chí uy tín.

Ngoài ra, giải thưởng gây chú ý khi quy tụ dàn đại sứ với các tên tuổi như: Thiếu tướng, PGS. TS, TTND Nguyễn Hồng Sơn; TS Lê Kiên Thành; nhiếp ảnh gia Giản Thanh Sơn; Trung tá - biên kịch Vũ Liêm, nhà thơ Nguyễn Phong Việt; hoa hậu Phương Linh, diễn viên Midu; nhà văn Cao Việt Quỳnh; hoa hậu Hà Trúc Linh, diễn viên Quốc Anh...

Trong 1 tháng tính từ ngày 15/10, BTC sẽ tiếp nhận hồ sơ đề cử từ các tổ chức, cá nhân trong lĩnh vực văn hoá, nghệ thuật. Đêm gala trao giải dự kiến diễn ra vào tháng 1/2026.

Trailer phim "Mưa đỏ"