Theo Soompi, diễn viên Moon Geun Young vừa đăng tải bức thư dài thông báo kết hôn ở tuổi 39. Truyền thông Hàn Quốc ngày 29/7 cho biết Moon Geun Young đã kết hôn với nhạc sĩ kiêm diễn viên Jung Pyeong hơn cô 7 tuổi. Cặp đôi đã hẹn hò một thời gian dài trước khi đi đến hôn nhân.

Moon Geun Young.

Công ty đại diện của nữ diễn viên xác nhận Moon Geun Young vừa kết hôn nhưng không tổ chức lễ cưới đình đám mà chỉ tổ chức một bữa tiệc thân mật dành cho người thân trong gia đình.

Nữ diễn viên cũng vừa chia sẻ trên mạng xã hội hình chụp bức thư tay để chia sẻ tin vui.

"Xin chào, mình là Moon Geun Young đây! Hy vọng mọi người vẫn luôn khỏe mạnh và bình an dù đang giữa cái nắng oi ả của mùa hè. Mình viết lá thư này vì có một tin vui muốn chia sẻ cùng tất cả các bạn. Mình sắp kết hôn rồi!

Mình đã gặp được một người mà mình muốn cùng bước đi trên con đường mình từng đơn độc bước qua, một người để cùng sẻ chia những trăn trở mình từng tự mình gánh vác và là người cùng mình mỉm cười từ những điều nhỏ bé nhất. Thay vì tiếp tục đi qua cuộc đời một mình, giờ đây hai chúng mình sẽ cùng nhau xây dựng tương lai.

Chẳng cần những lo lắng hay bận lòng, mình chỉ mong nhận được những lời chúc phúc và cổ vũ chân thành nhất từ các bạn. Nhận được sự ủng hộ của mọi người bao nhiêu, mình sẽ càng cố gắng hết sức để sống thật tốt bấy nhiêu. Dù đây chỉ là một lá thư ngắn, mình hy vọng sự chân thành của mình có thể chạm đến trái tim các bạn.

Mong rằng tất cả các bạn luôn giữ gìn sức khỏe thật tốt cả về thể chất lẫn tinh thần. Cảm ơn tất cả tình yêu thương mà các bạn đã dành cho mình trong suốt những năm qua, mình cũng sẽ luôn hết lòng ủng hộ các bạn. Và mình hứa sẽ sớm trở lại với một hình ảnh ngày càng tốt đẹp hơn nữa. Xin cảm ơn mọi người".

Moon Geun Young sinh năm 1987, được mệnh danh là "Em gái quốc dân" của màn ảnh Hàn Quốc nhờ vẻ đẹp trong sáng và khả năng diễn xuất từ khi còn rất trẻ. Cô nổi tiếng với vai Eun Seo thời nhỏ do Song Hye Kyo thể hiện trong Trái tim mùa thu, các phim Hoàng hậu Myeongseong, Câu chuyện về hai chị em, Cô dâu nhỏ xinh, Vũ điệu Samba, Love Me Not, Họa sĩ gió.