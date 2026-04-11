Trong Bước chân vào đời tập 20, cảnh Trang (Ngọc Thuỷ) quỳ gối cầu xin Trần Lâm (Mạnh Trường) xin anh quay lại trả lời phỏng vấn. Trang đã gạt tự trọng sang một bên để cầu xin Lâm bởi nếu anh không quay lại, cô có thể mất việc. Cảnh phim này sau đó gây tranh luận trong khán giả, cho rằng Trang mất hết sỹ diện. Tình tiết này cũng bị cho là bất hợp lý.

Trên trang cá nhân, Ngọc Thuỷ vừa lên tiếng để bảo vệ hành động của nhân vật Trang. "Phân đoạn Trang quỳ gối xin Trần Lâm quay lại phỏng vấn gây tranh cãi. 'Con này đứt dây thần kinh xấu hổ hả?', 'Làm quá'... Đây đúng là một trong những phân đoạn tôi suy nghĩ rất nhiều trước khi quay vì nó dễ bị nhìn nhận là “quá tay” hoặc làm giảm hình ảnh của nhân vật.

Tuy nhiên, tôi không nhìn hành động quỳ gối như một sự yếu đuối đơn thuần mà là điểm rơi tâm lý của Trang ở thời điểm đó. Khi một người bị dồn vào áp lực quá lớn giữa công việc, danh dự cả những thứ họ đang cố giữ thì có thể làm những điều mà bình thường cũng không nghĩ mình sẽ làm. Dù là người khôn khéo, thông minh như Trang với mình đó là trạng thái mất kiểm soát chứ không phải là bản chất của Trang", Ngọc Thuỷ chia sẻ.

Diễn viên Ngọc Thuỷ sinh năm 2001, tốt nghiệp ĐH Sân khấu & Điện ảnh năm 2023. Sau vài vai diễn phụ và quần chúng trên phim truyền hình, Ngọc Thuỷ lần đầu được giao vai chính trong phim Bước chân vào đời bên cạnh NSND Lan Hương, Quách Thu Phương, Mạnh Trường, Quỳnh Kool...

Ngọc Thuỷ từng chia sẻ với VietNamNet: "Lúc đầu tôi có áp lực vì đây là lần đầu tiên tôi đảm nhận vai chính, lại được làm việc cùng những anh chị rất giàu kinh nghiệm như Mạnh Trường hay Hoàng Anh Vũ. Nhưng tôi nghĩ áp lực đó lại là động lực để mình cố gắng nhiều hơn".