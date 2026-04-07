Trong Bước chân vào đời tập 20 lên sóng tối nay, 7/4, Thương (Quỳnh Kool) nói với Lâm (Mạnh Trường) rằng đã cố gắng làm tốt điều mình cho là đúng khi chia tay Quân. "Đúng với ai? Cô chỉ đang mặc cảm với hoàn cảnh của mình thôi. Vì nếu như chia tay cả cô và Quân đều đau khổ. Cuộc sống đâu chỉ có ngày hôm nay", Lâm nói.

Thương cho rằng nếu chia tay mâu thuẫn giữa Quân (Huỳnh Anh) và bố mẹ sẽ được giải quyết, còn nếu cố chấp bố mẹ Quân sẽ phiền lòng, còn cô sẽ bị xem thường và các em mình bị tổn thương. Và vì vậy cô sẽ dằn vặt bản thân vì không thể lo chu toàn cho các em của mình, còn Quân sẽ mắc kẹt giữa Thương và bố mẹ anh. "Nếu tôi chỉ có một mình, tôi có thể chịu đựng được tất cả nhưng lại không thể sống vì bản thân mình được", cô nói.

Trong khi đó, Minh (Sơn Tùng) và Trang (Ngọc Thuỷ) vẫn vô cùng lo lắng cho chị. Trang cho rằng cần cho Thương thời gian để bình tâm trở lại nhưng Minh lại không nghĩ vậy với lý do Thương không bỏ mặc chị em Minh mỗi khi họ gặp chuyện. Trang nói mình cũng hết cách vì chính cuộc đời cô cũng đang có vấn đề.

Ở diễn biến khác, Quân đã về nhà nhưng như kẻ mất hồn. Anh trả lời một cách đối phó câu hỏi của bố mình và né tránh việc ngồi cùng bố mẹ với lý do không có tâm trạng. Quân nói mình vẫn là mình, ăn đồ ăn của mẹ nấu, thậm chí cả đồ không thích nhưng vẫn ăn cho bố mẹ vui. Câu trả lời của Quân khiến bà Dung (Quách Thu Phương) ngỡ ngàng.

Thương và Quân sẽ vượt qua cú sốc chia tay thế nào? Diễn biến chi tiết Bước chân vào đời tập 20 lên sóng VTV3 vào 20h tối nay.