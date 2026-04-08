Trong Bước chân vào đời tập 20 lên sóng tối nay, 8/4, Linh (Vũ Thu Hoài) thuyết phục bà Dung (Quách Thu Phương) hợp tác trong dự án của công ty mình. Tuy nhiên, dự án còn có sự tham gia của Trang (Ngọc Thuỷ) nên khiến bà Dung khó xử. Dù Trang chỉ là chân chạy việc lặt vặt nhưng bà Dung không muốn dính líu gì tới chị em Thương (Quỳnh Kool). Linh hứa sẽ xử lý mọi chuyện tốt đẹp và lấy lòng bà Dung qua việc ủng hộ Quân (Huỳnh Anh) chia tay Thương vì quá chênh lệch, cho rằng các cô gái trẻ bây giờ tính toán khi yêu chứ không đơn giản như mình.

Trong khi đó, Trang khó chịu vì chị gái như người mất hồn, không để tâm vào bất cứ việc gì sau khi chia tay Quân. "Chị có biết cảm xúc của chị ảnh hưởng đến bọn em thế nào không? Ở chỗ làm đã mệt rồi về nhà còn mệt hơn", Trang nói với chị ngay trong bữa cơm. Thương buồn bã đứng dậy và xin lỗi các em, nói sẽ đi nấu mì bởi thức ăn cô làm quá chán.

Ở diễn biến khác, Lâm (Mạnh Trường) cảnh báo Trang rằng Dũng (Hoàng Anh Vũ) là người không đơn giản và nói Thương lo lắng cho Trang nên nhắc cô làm gì cũng phải cẩn thận. Bắt lấy cơ hội này, Trang nhờ Lâm quan tâm tới chị gái mình. "Cô là người là người có năng lực, biết tận dụng cơ hội là tốt nhưng đừng đốt cháy giai đoạn", Lâm nhắc. Trang đáp: "Hay dạy dỗ giống hệt nhau, không thành đôi thì hơi phí".

Bà Dung có chịu hợp tác với công ty của Linh? Linh sẽ giở thủ đoạn nào để với Trang? Diễn biến chi tiết Bước chân vào đời tập 21 lên sóng VTV3 vào 20h tối nay.