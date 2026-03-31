Trong Bước chân vào đời tập 17 lên sóng tối nay, 31/3, vợ cũ của Dũng (Lưu Huyền Trang) dùng hình chụp từ máy quay lén trong phòng làm việc của chồng để đăng lên mạng xã hội nhằm hạ nhục Trang (Ngọc Thuỷ), cho rằng cô là tiểu tam đã phá nát gia đình mình. Quá bức xúc, Trang định chạy đi tìm vợ của Dũng làm cho ra nhẽ. Tuy nhiên, Thương (Quỳnh Kool) lập tức ngăn lại và nói cấm Trang hành động gì lúc này. Trang phản ứng gay gắt, cho rằng chị gái chỉ toàn bênh người ngoài. "Em không chịu được nữa rồi", cô vừa khóc vừa nói.

Đến cơ quan, Trang đề nghị Dũng (Hoàng Anh Vũ) nói vợ cũ lên đính chính giúp mình. Dũng nói sẽ phải tìm hiểu nguyên nhân vì ai, do đâu xảy ra chuyện này mới kết thúc được mọi chuyện. Dũng muốn Trang bình tĩnh và không nói gì lúc này để thanh minh mà hãy im lặng. Anh cố gặng hỏi Trang xem có mâu thuẫn với ai ngoài xã hội không. Từ bức ảnh anh và Trang bị phát tán trên mạng, Dũng tìm ra camera cài lén trong phòng làm việc rồi gỡ bỏ trong khi vợ cũ vẫn đang xem trực tiếp.

Ở diễn biến khác, Quân (Huỳnh Anh) và Thương đang đi dã ngoại để hàn gắn bất ngờ bố anh gọi điện thông báo bà Dung (Quách Thu Phương) nhập viện cấp cứu khiến anh vô cùng lo lắng. Ngay sau đó, cả hai vội vàng kéo nhau vào bệnh viện.

Bà Dung đi cấp cứu thật hay đây là chiêu của bố Quân để dụ anh về nhà? Trang và Dũng sẽ làm gì để minh oan cho cô? Diễn biến chi tiết Bước chân vào đời tập 17 lên sóng VTV3 vào 20h tối nay.