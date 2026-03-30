Trong Bước chân vào đời tập 16 lên sóng tối nay, 30/3, trong lúc Thương (Quỳnh Kool) đang nghỉ giải lao giữa tiết học thì đồng nghiệp xem được đoạn livestream đánh ghen mà nhân vật chính là em gái cô nên đã đưa điện thoại cho Thương.

Hoá ra sếp Dũng (Hoàng Anh Vũ) đã có vợ và nghe được việc chồng o bế Trang (Ngọc Thuỷ) nên đã tới tận cơ quan cô đánh ghen. Không chỉ đánh Trang, vợ của Dũng (Huyền Trang) còn dùng những lời lẽ không mấy tốt đẹp để sỉ nhục cô rồi livestream vụ đánh ghen lên mạng xã hội và khuyến khích đồng nghiệp của chồng ghi hình lại.

Trang giải thích mình bị oan nhưng vợ của Dũng vẫn tiếp tục sỉ nhục trước sự hả hê của Linh (Vũ Thu Hoài) và cô bạn cùng lớp. Dũng đến kịp thời để can ngăn nhưng lập tức bị vợ tố ở nhà hắt hủi, lạnh nhạt nhưng đến cơ quan một mực bảo vệ nhân viên. Quá bức xúc, vợ Dũng vào đánh Trang. Rất may Hưng đã đến kịp để giải cứu người mình yêu đang trong cơn sợ hãi và xấu hổ tột cùng.

Biết chuyện, Thương về nhà chất vấn em gái trước những gì mình thấy. Trang giải thích đây hoàn toàn là do người ta kiếm cớ đánh mình nhưng Thương không tin. "Về nhà mà chị còn bắt nạt em. Chị có hiểu cho em không?", Trang vừa nói vừa khóc.

Thương lên giọng: "Em là sinh viên chưa tốt nghiệp. Bây giờ đến trường, em sẽ ra sao, học hành thế nào khi cả trường bàn tán về chuyện của em. Còn chị theo nghiệp sư phạm, giờ chị đứng lớp dạy học sinh sẽ nói chị có đứa em không ra gì. Lúc đấy chị dạy dỗ thế nào, chị nói được ai".

Trang bị Linh hại? Dũng làm gì để bảo vệ Trang? Diễn biến chi tiết Bước chân vào đời tập 16 lên sóng VTV3 vào 20h tối nay.