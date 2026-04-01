Trong Bước chân vào đời tập 18 lên sóng tối nay, 1/4, ồn ào với vợ cũ khiến Dũng (Hoàng Anh Vũ) bị loại khỏi vị trí lãnh đạo dự án con đường di sản. Linh (Vũ Thu Hoài) được giao tiếp quản dự án. Dũng hơi bất ngờ nhưng vẫn bình tĩnh đón nhận quyết định và vui vẻ bàn giao công việc cho Linh. Điều này đồng nghĩa với việc Trang (Ngọc Thuỷ) không còn người chống lưng.

Ở diễn biến khác, Thương (Quỳnh Kool) nấu cháo cho Trang nhưng bị em gái phản ứng vì vẫn còn giận chị. "Đừng cố gắng tỏ ra quan tâm nữa! Trong lòng chị nghĩ về tôi thế nào cứ nghĩ thế đi. Bớt làm trò vô nghĩa lại, nấu cháo cho người ta ăn, người ta khoẻ lại đến chửi vào mặt", Trang nói, ám chỉ sự quan tâm vô nghĩa Thương dành cho bà Dung (Quách Thu Phương).

Chứng kiến cảnh Quân (Huỳnh Anh) tình cảm với Thương ở hành lang bệnh viện, bà Dung lên tiếng: "Tôi xin cô hãy buông tha con trai tôi, buông tha gia đình tôi. Cô còn trẻ, còn cơ hội gặp nhiều người, tại sao cứ phải là con trai tôi. Tôi chỉ có một mình nó là con trai, tôi xin cô đừng cướp nó đi. Cô có biết vì cô mà nó thay đổi, nó cãi tôi, bỏ nhà đi, coi tôi như người dưng". Thấy con trai một mực bảo vệ người yêu và cãi lại mình, bà Dung quỳ xuống trong sự ngỡ ngàng của Quân và Thương.

Diễn biến chi tiết Bước chân vào đời tập 18 lên sóng VTV3 vào 20h tối nay.