Tom Holland là một trong những diễn viên nổi tiếng của điện ảnh Hollywood đương đại qua vai diễn Peter Parker (Spider-Man - Người Nhện) thuộc Vũ trụ Điện ảnh Marvel. Trước khi trở thành tên tuổi phủ sóng toàn cầu sau khi gia nhập Marvel vào năm 2015, Tom Holland đã bắt đầu sự nghiệp nghệ thuật từ sớm với vai trò diễn viên múa trong vở kịch Billy Elliot trên sân khấu West End và gây chú ý qua bộ phim The Impossible (2012).

Tom Holland sinh năm 1996.

Đi kèm với danh tiếng và sự thăng tiến nhanh chóng trong nghề nghiệp, điều khiến công chúng tò mò không ít là mức thù lao anh nhận được sau mỗi dự án.

Mức cát-sê ban đầu của Tom Holland khi xuất hiện trong Captain America: Nội chiến anh hùng dừng ở khoảng 250.000 USD (6 tỷ đồng). Con số này tăng lên 1,5 triệu USD (40 tỷ đồng) ở phần phim riêng đầu tiên và chạm mốc khoảng 10 triệu USD (262 tỷ đồng) trong Người nhện: Không còn nhà. Theo trang Kevinvanpaassen, Tom Holland nhận thù lao khoảng 10 triệu USD cho vai Telemachus trong The Odyssey.

Theo một số trang tin, nam diễn viên được cho là nhận từ 20-30 triệu USD từ Người Nhện: Khởi đầu mới. Trước 2 phim này, Tom Holland có trong tay khối tài sản 25 triệu USD (650 tỷ đồng), theo số liệu từ IMDB. Như vậy tính tới thời điểm này Tom Holland sở hữu khoảng 65-75 triệu USD (tương đương 1600-1900 tỷ đồng). Con số này còn thay đổi dựa trên doanh thu thực tế của 2 phim trên khi rời rạp. Tom Holland cũng vừa trở thành nam diễn viên trẻ có doanh thu phòng vé số 1 thế giới khi mới ở tuổi 30.

Tom Holland và Zendaya tại sự kiện quảng bá phim "Người Nhện: Khởi đầu mới".

Dù gặt hái nhiều thành công thương mại, Tom Holland lại có góc nhìn khá thận trọng đối với môi trường giải trí. Nam diễn viên từng thẳng thắn bộc bạch: "Tôi là một fan hâm mộ lớn của việc làm phim, nhưng tôi thực sự không thích Hollywood. Nó không dành cho tôi.

Tôi đã chứng kiến rất nhiều người tiền bối đánh mất chính mình. Tôi đã có những người bạn mà tôi đã lớn lên cùng nhưng không còn là bạn của tôi nữa. Họ đã đánh mất chính mình bởi công việc này. Thực sự, tôi chỉ muốn tập trung vào những gì khiến tôi hạnh phúc như gia đình, bạn bè... Đó là những thứ khiến tôi thực sự hạnh phúc và là thứ tôi nên bảo vệ".

Về đời sống cá nhân, Tom Holland mới kết hôn với nữ diễn viên Zendaya. Cả hai gặp nhau khi cùng tham gia Người nhện: Trở về nhà vào năm 2017. Sau 4 năm đồn đoán, cặp đôi công khai vào năm 2021. Khác với nhiều ngôi sao khác, cả hai chủ động duy trì sự kín tiếng trước truyền thông.

Tom Holland nghĩ rằng mối quan hệ cá nhân là điều anh coi trọng nhất. Cặp đôi đều tin rằng giữ kín chuyện riêng tư là cách lành mạnh nhất để họ cùng nhau gắn bó lâu dài. Tom Holland cũng hạn chế xuất hiện ở các sự kiện hay thảm đỏ nếu không có dự án phim đang trong quá trình quảng bá, nhằm tránh sự chú ý không cần thiết từ công chúng.

Cặp đôi liên tục đồng hành trong các phim gần đây.

Bên cạnh diễn xuất, Tom Holland gây chú ý nhờ nền tảng thể lực tốt từ quá trình tập múa và nhào lộn lúc nhỏ, anh thường xuyên tự mình thực hiện nhiều phân cảnh hành động mạo hiểm. Tài tử sinh năm 1996 cũng quyết định dừng hoàn toàn việc tiêu thụ thức uống có cồn.

Anh bày tỏ: "Sống dưới ánh đèn sân khấu rất căng thẳng. Với tôi, rượu khiến áp lực đó tăng lên. Khi bỏ rượu, tôi trở lại là chính mình, mỗi ngày thức dậy với đầu óc minh mẫn và bắt đầu ngày mới đầy năng lượng". Cùng The Odyssey, Tom Holland đang trở lại rạp chiếu Việt trong tựa phim Người nhện: Khởi đầu mới.

Tom Holland trong "Người Nhện: Khởi đầu mới":

Ảnh: WireImage