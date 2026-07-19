Đạo diễn Christopher Nolan và vợ tại sự kiện công chiếu "The Odyssey".

Dẫn đầu danh sách này không ai khác ngoài chính cha đẻ của bộ phim, đạo diễn Christopher Nolan, người đang nắm giữ khối tài sản lên tới 6.600 tỷ đồng (250 triệu USD). Nhà làm phim tài ba này vốn là tên tuổi bảo chứng phòng vé toàn cầu với tổng doanh thu các tác phẩm vượt mốc 6 tỷ USD, đặc biệt là khoản thù lao kỷ lục gần 100 triệu USD từ siêu phẩm đoạt giải Oscar Oppenheimer.

Minh tinh từng đoạt giải Oscar Charlize Theron.

Giữ vị tiếp theo là minh tinh Charlize Theron (thủ vai Calypso) với gia sản ấn tượng 5.200 tỷ đồng (200 triệu USD). Ngôi sao của Mad Max: Fury Road và Monster tích lũy phần lớn tài sản nhờ mức cát-sê trung bình 10 triệu USD mỗi phim, kết hợp cùng các hợp đồng quảng cáo độc quyền dài hạn với thương hiệu nước hoa xa xỉ Dior J'adore.

Matt Damon từng nổi tiếng với vai điệp viên Bourne.

Tài tử Matt Damon, người đảm nhận vai nam chính Odysseus, cũng chứng minh vị thế ngôi sao hàng đầu với khối tài sản 4.420 tỷ đồng (170 triệu USD). Thu nhập của anh đến từ loạt bom tấn ăn khách toàn cầu như thương hiệu Bourne và hoạt động hiệu quả của công ty sản xuất độc lập Artists Equity do anh đồng sáng lập.

Trong khi đó, nam diễn viên Robert Pattinson (đóng vai Antinous) cũng sở hữu khối tài sản đáng nể trị giá 2.340 tỷ đồng (90 triệu USD). Bên cạnh bệ phóng tài chính vững chắc từ loạt phim Twilight, Harry Potter, tài tử tiếp tục nâng cao vị thế qua các dự án nặng ký như The Batman, Tenet và hợp đồng đại sứ nước hoa nam cao cấp cho Dior.

Anne Hathaway

Một bóng hồng khác cũng mang đến sức hút tài chính không hề nhỏ cho dự án là Anne Hathaway (vai Penelope) với khối tài sản 2.080 tỷ đồng (80 triệu USD). Nữ diễn viên sở hữu sự nghiệp bền bỉ với những tác phẩm kinh điển như The Devil Wears Prada và tượng vàng Oscar cho phim Les Misérables, gần đây cô còn nhận mức cát-sê 12,5 triệu USD cho phần tiếp theo của bộ phim thời trang ăn khách The Devil Wears Prada.

Zendaya

Ngôi sao trẻ Zendaya (vai Athena) khẳng định vị thế thế hệ mới tại Hollywood khi nắm trong tay khối tài sản 1.040 tỷ đồng (40 triệu USD). Biểu tượng thời trang này kiếm bộn tiền từ các thương hiệu điện ảnh lớn như Spider-Man, Dune, thù lao triệu đô từ phim truyền hình Euphoria cùng các hợp đồng đại sứ đắt giá cho Louis Vuitton, Bulgari và Lancôme.

'Người Nhện' Tom Holland là chồng của Zendaya.

Kết đôi cùng Zendaya là nam tài tử Tom Holland (vai Telemachus) với khối tài sản trị giá 650 tỷ đồng (25 triệu USD). Phần lớn thu nhập của nam diễn viên đến từ vai diễn biểu tượng Spider-Man trong vũ trụ điện ảnh Marvel, song hành cùng các hoạt động đầu tư bất động sản tại London và thương hiệu đồ uống Bero riêng.

Lupita Nyong'o

Cuối cùng, nữ diễn viên từng đoạt giải Oscar Lupita Nyong'o (vai Helen thành Troy) khép lại danh sách với gia sản 260 tỷ đồng (10 triệu USD). Tiềm lực tài chính của cô được bảo chứng vững chắc qua các bom tấn ăn khách như Black Panther, Star Wars và vai trò đại sứ toàn cầu dài hạn cho hãng mỹ phẩm cao cấp Lancôme.

"The Odyssey" có chi phí sản xuất lên tới 250 triệu USD.

Hậu trường cho thấy quy mô khổng lồ của "The Odyssey":

Ảnh: OdysseyMovie