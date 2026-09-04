Tối 31/8, hai diễn viên quen thuộc trên sóng giờ vàng Nhan Phúc Vinh và Khả Ngân cùng đăng ảnh xác nhận chuyện tình cảm sau khi nam diễn viên Đừng làm mẹ cáu cầu hôn nữ chính 11 tháng 5 ngày. Sau vài ngày gây sốt mạng xã hội, Nhan Phúc Vinh vừa đăng lên story dòng chia sẻ: "Xin lỗi vì làm phiền mọi người" thu hút sự chú ý. Đây là lần đầu tiên chuyện đời tư của nam diễn viên trở thành tâm điểm bàn tán của dư luận trong suốt những năm anh hoạt động showbiz.

Diễn viên Nhan Phúc Vinh.

Theo nhiều nguồn tin, cặp đôi hẹn hò kín tiếng hơn 2 năm qua nhưng chưa từng đăng ảnh về nhau trên trang cá nhân khiến bạn bè, người hâm mộ vô cùng bất ngờ dù họ vẫn thường xuyên đồng hành với nhau ở nhiều sự kiện. Dù chênh nhau tới 11 tuổi nhưng họ được nhận xét đẹp đôi và nhận lời chúc mừng của rất nhiều nghệ sĩ đình đám trong showbiz.

3 ngày sau khi nhận lời cầu hôn của Nhan Phúc Vinh, Khả Ngân tiếp tục làm mạng xã hội dậy sóng khi đăng clip khui quà do Nhan Phúc Vinh tặng. Ngoài nhẫn đính hôn kim cương, Nhan Phúc Vinh còn tặng bạn gái chiếc túi hàng hiệu trị giá khoảng 600 triệu đồng cùng vòng tay của một thương hiệu trang sức nổi tiếng có giá khoảng 200 triệu đồng. Nữ diễn viên kết thúc clip khui quà bằng biểu tượng hình trái tim tạo bằng hai bàn tay để gửi lời yêu tới bạn trai.

Cặp đôi hẹn hò kín tiếng trước khi công khai cầu hôn.

Trong một clip được diễn viên Huy Khánh đăng tải khi tụ họp bạn bè mới đây, khán giả nhận thấy sự xuất hiện của Nhan Phúc Vinh và Khả Ngân. Nữ diễn viên mặc áo trắng crop top khoe vòng 2 khá lớn. Điều này càng củng cố tin đồn cặp đôi sắp có con đầu lòng. Dù vậy, Nhan Phúc Vinh và Khả Ngân không chia sẻ thêm bất cứ thông tin gì.

Nhan Phúc Vinh sinh năm 1986, đến từ Cần Thơ, là gương mặt quen thuộc trên sóng giờ vàng với các phim Không ngại cưới chỉ cần một lý do, Nhà mình lạ lắm, Đừng làm mẹ cáu, Anh có phải đàn ông không?, Tình yêu và tham vọng, Ngày ấy mình đã yêu...

Khả Ngân sinh năm 1997, được khán giả yêu thích với các vai diễn trong 11 tháng 5 ngày, Gia đình mình vui bất thình lình, Hậu duệ mặt trời bản Việt, Bí mật của gió...

Khả Ngân khui quà tặng của Nhan Phúc Vinh:

Ảnh, clip: FBNV