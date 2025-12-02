Những ngày qua, Nhật Kim Anh liên tục bị réo tên vào các bài đăng trên mạng xã hội với nội dung như: "Nhật Kim Anh bị bắt", "Nhật Kim Anh bỏ trốn sau lệnh khởi tố"...

Các thông tin thiếu kiểm chứng này được 1 số tài khoản mạng xã hội chia sẻ, khiến khán giả hoang mang. Bên dưới mỗi bài viết, nhiều người bày tỏ nghi vấn, đặt câu hỏi về thực hư câu chuyện.

Ca sĩ, diễn viên Nhật Kim Anh.

Trao đổi với VietNamNet, Nhật Kim Anh cho biết cô hiện đưa mẹ đi chùa. Khi nhận được thông tin từ người quen, cô bày tỏ bất ngờ và rất bức xúc.

Qua tìm hiểu, nữ diễn viên được biết thông tin đăng tải xuất phát từ những trang web cá độ cố tình câu view để tăng tương tác.

Nữ diễn viên lên tiếng thanh minh, mong các kênh chính thống làm rõ để khán giả theo dõi tránh hiểu lầm.

"Tin đồn thất thiệt trên rất ảnh hưởng đến tôi và gia đình. Tôi chỉ biết trấn an mọi người dù đôi lúc bất lực vì không biết phải ứng phó thế nào", Nhật Kim Anh nói.

Hiện cô livestream liên tục để mọi người yên tâm. Nữ diễn viên cũng thông qua luật sư nhờ cơ quan pháp luật vào cuộc đối với hành vi tung tin giả, ảnh hưởng đến danh dự của mình.

Nhật Kim Anh lên tiếng kịp thời, mong bảo vệ danh dự cũng như định hướng dư luận.

"Trước đây, tôi đối diện không ít tin đồn nhưng chọn im lặng. Nhưng có những tin rất nguy hại, ảnh hưởng lớn không chỉ tôi mà còn nhiều người nên quyết làm đến cùng", cô nói thêm.

Không chỉ Nhật Kim Anh, nhiều nghệ sĩ cũng dính vào tin đồn thất thiệt thời gian qua như Việt Hương, Hòa Minzy, Hồ Ngọc Hà, Lý Hải…

Các đối tượng đăng tải tin giả thường lợi dụng sự phát triển mạng xã hội, kết hợp công nghệ AI để lồng giọng nói, khuôn mặt vào bài viết. Các video hay hình ảnh trên hút triệu view vì sự tò mò, hiếu kỳ của đám đông.

Clip diễn viên Nhật Kim Anh chăm con

Ảnh, clip: NVCC