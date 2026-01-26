Không nằm ngoài dự đoán, phim Running Man Việt Nam mùa 3: Con rối tự do có Trấn Thành, Ninh Dương Lan Ngọc, Liên Bỉnh Phát, Anh Tú Atus, Quang Trung, Quang Tuấn ra rạp cuối tuần qua đã đánh bại phim Con kể ba nghe của Kiều Minh Tuấn để leo lên vị trí số 1 bảng xếp hạng doanh thu với 17 tỷ đồng trên tổng số 1.937 suất chiếu, theo thống kê của Box Office Vietnam. Thành công của Running Man Việt Nam mùa 3 tại rạp cho thấy thể loại phim khai thác gameshow truyền hình thực tế vẫn có sức hút với khán giả Việt.

Trấn Thành trong "Running Man Việt Nam mùa 3: Con rối tự do".

Á quân phòng vé tuần này thuộc về phim kinh dị Đồi câm lặng: Ác mộng trong sương. Tuy nhiên, doanh thu của phim chỉ đạt 7,3 tỷ đồng, cách khá xa Running Man Việt Nam mùa 3. Bất ngờ thuộc về phim hoạt hình Tiểu yêu quái núi Lãng Lãng khi thu 7 tỷ đồng ngay khi ra rạp, đứng thứ 3 phòng vé cuối tuần qua.

Các vị trí kế tiếp thuộc về Nhà trấn quỷ (4,2 tỷ) và Conan Movie 1: Quả bom chọc trời (2 tỷ). Do là phần phim đầu tiên đã ra mắt tại Nhật Bản từ năm 1997 nên Conan Movie 1 không còn giữ được sức hút như các phần phim trước khi chiếu tại Việt Nam.

Cuối tuần qua cũng chứng kiến hàng loạt bộ phim từng gây sốt nhiều vé nhiều tuần liền như: Thiên đường máu, Avatar 3: Lửa và tro tàn, Zootopia 2 đã giảm mạnh về doanh thu và thứ hạng. Phim mới Bằng chứng sinh tử vừa ra rạp chỉ đứng thứ 10 phòng vé với doanh thu chưa đầy 1 tỷ đồng.

