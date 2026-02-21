Diễn xuất là cốt lõi, các vai trò khác là chất liệu trau dồi

- Từ concert "Chị đẹp đạp gió", "Sao nhập ngũ" đến vai trò bóng hồng duy nhất trong "Running Man" mùa 3, 2025 có thể nói là năm Lan Ngọc tràn đầy năng lượng với các gameshow. Điều gì khiến chị quyết định dồn sức cho mảng này thay vì tập trung vào phim ảnh như trước?

Tôi không nghĩ bản thân đang dồn sức hay chuyển hướng gì cả, đơn giản mỗi giai đoạn hay cơ hội đến luôn đón nhận bằng một tâm thế biết ơn và cố gắng hết sức.

Tôi muốn có cơ hội trải nghiệm nhiều hơn. Gameshow cho tôi cơ hội được kết nối với anh chị em đồng nghiệp và khán giả, học cách lắng nghe bản thân và quan trọng được cười nói vui vẻ và sau mỗi chuyến hành trình ấy, tôi gọi họ là gia đình. Khi năng lượng được nạp đầy, tôi tin mình sẽ quay trở lại với điện ảnh với một tâm thế chín chắn, trưởng thành và sâu sắc hơn.

Gameshow giúp Lan Ngọc cân bằng năng lượng và được là chính mình.

- Từ tham dự các sự kiện của thương hiệu cao cấp ở nước ngoài đến vai trò đại sứ thương hiệu cho các nhãn hàng lớn trong nước, khán giả vẫn thấy Lan Ngọc là một người lầy lội, hóm hỉnh và dễ gần. Chiến lược cá nhân về hình ảnh của chị như thế nào để vẫn tiếp cận được khán giả mà vẫn duy trì sức hút?

Dù trên thảm đỏ hay khi tham gia gameshow, tôi vẫn là mình - chân thành, vui vẻ, luôn mong muốn lan tỏa những điều tích cực đến cho khán giả. Tôi nghĩ các thương hiệu may mắn có cơ hội đồng hành cũng phần nào trân trọng những điều đó từ con người tôi vì họ cũng mong muốn được tiếp cận với khán giả nhiều hơn thông qua những câu chuyện hay thông điệp truyền cảm hứng.

- Với vai trò đại sứ cho nhiều thương hiệu lớn và tham gia các chương trình đình đám, diễn viên Lan Ngọc đang chuyển dần sang biểu tượng giải trí đa năng?

Tôi không dám nhận những danh xưng quá lớn. Ở thời điểm hiện tại, tôi hy vọng khán giả gọi tôi là một người làm nghề nghiêm túc.

Diễn xuất với tôi là cốt lõi và đam mê, tôi luôn trân trọng điều đó. Việc tôi xuất hiện ở nhiều vai trò khác nhau phần nào giúp hình ảnh lan tỏa, gần gũi hơn. Bên cạnh đó, tôi nghĩ mình có thêm chất liệu để trau dồi cho nghề nghiệp diễn viên. Tôi không bận tâm đến việc được gọi tên thế nào, quan trọng mỗi ngày tôi làm được gì cho nghề nghiệp của mình.

Diễn xuất với Lan Ngọc vẫn là cốt lõi, các vai trò khác là chất liệu trau dồi.

Trưởng thành sau những va vấp

- Năm qua có phải là năm mà Lan Ngọc phải đối mặt với nhiều sự thay đổi về mặt cá nhân? Những bài học nào từ những trải nghiệm đó giúp chị trưởng thành hơn?

Tôi nghĩ ai trong cuộc sống cứ sau mỗi năm đều cảm thấy bản thân trưởng thành hơn ít nhiều sau những lần va vấp trong cuộc sống. Tôi cũng vậy, nhưng tôi luôn cố gắng nhìn mọi việc bằng một năng lượng tích cực, thoải mái.

Ở tuổi 35, tôi thấy mình đủ trải nghiệm để không quá vội vàng, thay vào đó mình cần tỉnh táo đưa ra những quyết định đúng đắn. Càng thêm tuổi, tôi càng muốn cuộc sống của mình như một hơi thở nhẹ nhõm, không phải rượt đuổi càng không phải chứng minh, chỉ đơn giản được nâng đỡ bằng sự thấu hiểu của chính mình. Trước đây, tôi từng mong được lựa chọn, còn bây giờ tôi học cách tự chọn mình - chọn năng lượng mình muốn giữ, chọn điều mình đồng ý và cả điều mình từ chối.

- Trong văn hóa phương Đông, năm Ngựa thường được coi là năm của sự năng động và đột phá. Lan Ngọc có tin vào những điều này và có kế hoạch cụ thể hay chuẩn bị tinh thần như thế nào?

Tôi thường có thói quen sẽ không nói trước điều gì, một phần cũng tâm linh xíu (cười) nhưng tôi hiểu khán giả đang trông chờ điều gì ở mình. Tôi tin vào sự chuẩn bị hơn là sự may mắn. Nếu cơ hội đến, tôi muốn mình sẵn sàng.

Lan Ngọc luôn trong tư thế chuẩn bị sẵn sàng hơn là chờ may mắn

Ổn định, bình yên và không có tin dữ đã là điều đủ đầy

- Một số diễn viên cùng thế hệ với Lan Ngọc đã chuyển hướng sang sản xuất hoặc làm đạo diễn. Chị có từng nghĩ đến việc mở rộng vai trò ra khỏi diễn xuất thuần túy?

Trong bất cứ công việc nào, chúng ta luôn cần có sự phát triển. Tôi cũng vậy, nhưng ở thời điểm hiện tại, tôi nghĩ mình nên làm tốt vai trò diễn viên trước. Nhưng không vì thế mà tôi thiếu quan sát, học hỏi cũng như tích lũy kinh nghiệm. Nếu một ngày đủ kiến thức và trải nghiệm, tôi sẽ thử sức nhưng tất nhiên sẽ không vội vàng. Tôi nghĩ mỗi bước đi cần có sự nghiêm túc và chịu trách nhiệm trước những thất bại nếu mình vội vàng.

Với Lan Ngọc, hạnh phúc không có công thức chung, bình yên là đủ.

- Tết là thời điểm nhiều người nhận được câu hỏi về chuyện cá nhân, đặc biệt là hôn nhân. Có khán giả tếu táo nói rằng ''Ninh Dương Lan Ngọc đang có tất cả chỉ thiếu tấm chồng''. Bạn nghĩ sao về lời nhận xét này và quan điểm của chị về hạnh phúc của phụ nữ hiện đại?

Tôi hiểu được sự quan tâm và lo lắng của người thân trong gia đình xoay quanh việc kết hôn và tôi đón nhận những câu hỏi đó với một tâm thế rất nhẹ nhàng, vui vẻ. Tôi nghĩ mỗi người sẽ có cách lựa chọn hạnh phúc riêng. Nhưng tôi cũng may mắn vì gia đình hiểu tính chất công việc cũng như suy nghĩ nên sau này cũng ít hỏi về chuyện hôn nhân.

Thuộc tuýp phụ nữ hiện đại, tôi nghĩ hạnh phúc không có công thức chung. Ổn định, bình yên và không có tin dữ đã là điều đủ đầy.

- Trong thời đại mạng xã hội, đời tư và công việc của nghệ sĩ ngày càng mong manh khi khán giả luôn theo dõi và tò mò. Nếu có người yêu, Lan Ngọc có công khai không và có những nguyên tắc nào để bảo vệ những không gian riêng tư?

Tôi thường mong muốn khán giả quan tâm đến những cống hiến cho nghệ thuật hơn là chuyện tình cảm cá nhân. Tuy nhiên, tôi vẫn hiểu khán giả yêu thương mới quan tâm như vậy. Đã chấp nhận trở thành người của công chúng, việc đời tư được đem ra bàn tán đó là chuyện bình thường nhưng tất nhiên từ phía bản thân, tôi cũng cố gắng tránh để những chuyện liên quan đến cá nhân bị ảnh hưởng quá nhiều đến công việc.

Lan Ngọc dự sự kiện:

Ảnh: NVCC, video: NDLN