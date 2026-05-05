NSND Trung Anh, Doãn Quốc Đam cùng Quang Tuấn, Ninh Dương Lan Ngọc, Trâm Anh... sẽ cùng góp mặt trong phim Mật mã Đông Dương. Dàn diễn viên chính thức ra mắt trong sự kiện công bố dự án vào chiều 5/5 tại Hà Nội.

Sau gần 40 năm vắng bóng trên màn ảnh rộng, đề tài tình báo - một trong những chất liệu đặc biệt và khó khai thác nhất của điện ảnh Việt Nam – chính thức trở lại trong dự án "Mật mã Đông Dương".

Đây là bộ phim lịch sử - tình báo được lấy cảm hứng từ một số chuyên án trong hơn 25.000 bộ hồ sơ chiến sĩ tình báo viên Việt Nam qua 2 cuộc kháng chiến chống Pháp và Mỹ, đặc biệt là chuyên án P01.

Phim theo chân nhân vật Trần Thắng - một chiến sĩ công an Việt Nam hoạt động sâu trong lòng bộ máy an ninh đối phương tại Lào. Để hoàn thành sứ mệnh, anh buộc phải đánh đổi danh tính thật, các mối quan hệ, sự an nguy của bản thân và gia đình. Trong thế giới nơi không ai thực sự tin ai như một “rừng săn thông tin chằng chịt”, Trần Thắng phải lần theo dấu vết của một “bóng ma” vô hình đang thao túng chiến lược chiến tranh nguy hiểm tại chiến trường Việt Nam và toàn bộ Đông Dương.

Quang Tuấn cùng Ninh Dương Lan Ngọc và Trâm Anh tại sự kiện công bố dự án chiều 5/5.

Mật mã Đông Dương được xây dựng trên nền tảng gắn kết chặt chẽ với ngành công an nhân dân và bối cảnh lịch sử dân tộc, tạo nên tính chính danh vững chắc ngay từ giai đoạn khởi động.

Tại sự kiện, Trung tá Trần Nam Chung - Giám đốc Điện ảnh CAND nhấn mạnh: “Điện ảnh có vai trò quan trọng trong việc tái hiện lịch sử bằng hình ảnh, cảm xúc và số phận con người. Đây là một trong những dự án đầu tiên đưa mặt trận tình báo Đông Dương lên màn ảnh rộng, thông qua việc khai thác các hồ sơ đã được giải mật, nhằm đưa những câu chuyện từng nằm trong bóng tối đến gần hơn với công chúng bằng ngôn ngữ điện ảnh hiện đại".

Theo chia sẻ của đạo diễn Trần Ka My, đề tài tình báo là một trong những thể loại khó thực hiện bậc nhất trong điện ảnh nói chung và điện ảnh Việt Nam nói riêng. Trong bối cảnh chiến tranh Đông Dương, hoạt động của các điệp viên phần lớn vẫn còn nằm trong vùng “tối” của lịch sử với tư liệu công khai hạn chế. Điều này đặt ra thách thức lớn cho ê-kíp, không chỉ ở khâu nghiên cứu mà còn trong việc cân bằng giữa tính xác thực lịch sử và sức hút điện ảnh.

NSND Trung Anh và Doãn Quốc Đam là hai gương mặt đại diện cho diễn viên phía Bắc tham gia phim.

Có mặt tại sự kiện, các diễn viên Quang Tuấn, Ninh Dương Lan Ngọc, Trâm Anh, Doãn Quốc Đam đã chia sẻ cảm xúc về vai diễn. Các nghệ sĩ đều bày tỏ sự mong chờ khi được tham gia một dự án điện ảnh tình báo quy mô lớn, nơi mỗi nhân vật phải sống nhiều thân phận cùng lúc và thách thức lớn nhất là khắc họa được nội tâm sâu sắc qua ánh mắt.

Nhà sản xuất cho biết, Mật mã Đông Dương là dự án mang tính trọng điểm với ngân sách thuộc nhóm cao nhất hiện nay. Phim sử dụng 40% bối cảnh bằng công nghệ VFX/CGI hiện đại để tái hiện chân thực không gian lịch sử. Phim dự kiến ra mắt vào dịp 30/4/2027.

