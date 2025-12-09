Năm 2025 tiếp tục là bước tiến lớn khi Steven Nguyễn góp mặt trong loạt dự án điện ảnh được quan tâm: Mưa đỏ – phim lịch sử lập kỷ lục phòng vé hơn 700 tỷ đồng, nơi Steven thể hiện chiều sâu qua vai phản diện nội tâm cùng Hạnh phúc bị đánh cắp và Trại buôn người. Với giải Actor of the Year (Diễn viên của năm), Steven Nguyễn chứng minh mình hoàn toàn xứng đáng.

Cũng tại lễ trao giải Male Icon Awards 2025, Lan Ngọc được trao danh hiệu Female Icon of the Year, ghi nhận những đóng góp xuất sắc của cô trong lĩnh vực điện ảnh và truyền hình. "Đây là món quà ý nghĩa để kết thúc một năm đầy thử thách. Giải thưởng này đánh dấu bước tiến mới trong sự nghiệp của tôi", nữ diễn viên bày tỏ.

Trấn Thành trao giải cho Lan Ngọc:

Năm 2025 chứng kiến sự thành công vượt bậc của Lan Ngọc khi tham gia Running Man Việt Nam mùa 3. Cô liên tục lọt top 10 thành viên và khách mời được yêu thích nhất chương trình.

Trấn Thành trao giải cho Lan Ngọc với những dấu ấn lớn trong sự nghiệp.

Lan Ngọc chia sẻ giây phút hạnh phúc thắng giải.

Bên cạnh Ninh Dương Lan Ngọc, đêm trao giải Male Icon Awards 2025 còn chứng kiến nhiều giải thưởng danh giá được trao tặng cho các nghệ sĩ xuất sắc. Ca sĩ kiêm diễn viên Jun Phạm vinh dự nhận giải Male Icon of the Year (Biểu tượng nam của năm), trong khi blogger, ca sĩ và doanh nhân Quang Vinh được vinh danh với danh hiệu Global Voyager of Decade.

RHYDER tỏa sáng với giải Emerging Icon of the Year (Biểu tượng mới nổi của năm), còn nghệ sĩ Thành Lộc nhận giải The Lifetime Artist of the Year (Nghệ sĩ thành tựu trọn đời của năm) ghi nhận những đóng góp to lớn cho nền nghệ thuật Việt Nam.

Các nghệ sĩ Jun Phạm, Tăng Phúc, Lâm Anh, Pháp Kiều nhận giải.

Ở hạng mục âm nhạc, ca sĩ Quân A.P được trao giải Entertainment Artist of the Year (Nghệ sĩ giải trí của năm), Quang Hùng MasterD nhận giải Popular Artist of the Year (Nghệ sĩ được yêu thích nhất của năm) còn Pháp Kiều vinh dự với danh hiệu Rapper of the Year (Rapper của năm).

Ca sĩ Lohan được vinh danh Fashion Singer of the Year (Ca sĩ thời trang của năm), trong khi Jaysonlei và Lâm Anh cùng nhận giải Next Gen Artist of the Year (Nghệ sĩ thế hệ tiếp theo của năm) ở 2 hạng mục khác nhau. Phan Mạnh Quỳnh được trao giải Singer & Songwriter of the Year (Ca sĩ kiêm sáng tác của năm), Đức Phúc nhận Best Inspiring Performance of the Year (Màn trình diễn truyền cảm hứng nhất của năm), Hứa Kim Tuyền được vinh danh Music Director of the Year (Giám đốc âm nhạc của năm) và Tăng Phúc đoạt giải Music Artist of the Year (Nghệ sĩ âm nhạc của năm).

Đông đảo nghệ sĩ tới tham dự lễ trao giải tối 8/12.

Trong lĩnh vực điện ảnh và truyền thông, đạo diễn Leon Quang Lê nhận giải Film Director of the Year (Đạo diễn phim của năm), Ninh Dương Story được vinh danh Content Creator of the Year (Nhà sáng tạo nội dung của năm).

Ảnh, video: BĐ, Tư liệu