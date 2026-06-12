Nữ diễn viên Ôn Thúy Bình trở thành tâm điểm trên mạng xã hội khi chia sẻ loạt ảnh diện bikini gợi cảm.

Trên trang cá nhân, cô cho biết đây là bộ ảnh được thực hiện cho chương trình Lady First (Phụ nữ là số 1). Ôn Thúy Bình cho biết đây cũng là lần đầu tiên trong sự nghiệp cô nhận lời thực hiện bộ ảnh áo tắm nhằm quảng bá cho một chương trình truyền hình.

Vóc dáng nóng bỏng của nữ diễn viên ở tuổi 55.

Trong ảnh, Ôn Thúy Bình diện bộ bikini 2 mảnh tông màu sáng phối viền đen. Nữ diễn viên tự tin tạo dáng bên bãi biển, khi cầm kính mát mỉm cười trước ống kính.

Đặc biệt, những bức ảnh toàn thân nhanh chóng thu hút sự chú ý khi cho thấy đôi chân thon dài, vòng eo săn chắc cùng phần bụng phẳng đáng ngưỡng mộ của người đẹp.

Nhiều khán giả bày tỏ sự ngạc nhiên khi nữ diễn viên đã bước sang tuổi 55 nhưng vẫn duy trì được vóc dáng cân đối và làn da trẻ trung.

Ôn Thúy Bình lúc trẻ.

Ôn Thúy Bình sinh năm 1971, là diễn viên, người mẫu nổi tiếng người Đài Loan. Cô từng đại diện Đài Loan tham dự cuộc thi Miss Universe 1990.

Sở hữu nhan sắc nổi bật cùng khả năng ngoại ngữ tốt, cô nhanh chóng lấn sân sang lĩnh vực điện ảnh, ghi dấu ấn qua các bộ phim như Đường bá hổ Điểm Thu Hương, Thợ săn thành phố, Thần cơ diệu toán Lưu Bá Ôn...

Ôn Thúy Bình trong "Đường bá hổ Điểm Thu Hương":

Nguồn: China Times