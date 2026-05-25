Ngày 25/5, Sinchew đưa tin Vương Mẫn Dịch (34 tuổi) vừa ghi hình ngoại cảnh cho bộ phim Cảnh Tinh Nhân Đại Lão.

Trong một phân cảnh, nhân vật của Vương Mẫn Dịch bị bắt làm con tin và treo lơ lửng trên cần cẩu ở độ cao khoảng 6 tầng. Theo hình ảnh tại hiện trường, nữ diễn viên được kéo dần lên không trung với phía dưới chỉ đặt vài tấm đệm bảo hộ, khiến nhiều người thót tim.

Nữ diễn viên bị treo lơ lửng trên không.

Vương Mẫn Dịch cho biết đạo diễn ban đầu chỉ nói cô sẽ được treo ở độ cao khoảng 3 tầng. Tuy nhiên khi tới phim trường, cô mới phát hiện độ cao thực tế “ít nhất phải 6 tầng”. Nữ diễn viên thừa nhận đây là cảnh quay trên không đáng sợ nhất cô từng thực hiện.

“Tôi sợ đến mức phải hét lên ‘đáng sợ quá’. Trước khi quay còn nhắn trước với người thân và bạn bè, coi như dặn dò mọi thứ trước”, cô chia sẻ. Dù vậy, khi máy quay bắt đầu hoạt động, nữ diễn viên nhanh chóng nhập vai và hoàn thành cảnh quay chỉ sau một lần thực hiện, được ê-kíp vỗ tay khen ngợi vì sự chuyên nghiệp.

Theo Vương Mẫn Dịch, bộ phim có khá nhiều cảnh hành động nên cô cảm thấy rất hào hứng. Tuy nhiên, chính nhân viên đoàn phim lại là những người lo lắng nhất vì sợ cô bị thương hoặc gặp vấn đề sức khỏe.

Vương Mẫn Dịch hạnh phúc sau khi hoàn thành cảnh quay nguy hiểm.

Vương Mẫn Dịch sinh năm 1992, là diễn viên kiêm người mẫu nổi tiếng của Hong Kong và từng theo học diễn xuất tại New York để theo đuổi con đường nghệ thuật chuyên nghiệp.

Cô ra mắt màn ảnh rộng với phim High Noon (2008) và gây chú ý qua Nữ Nhân Câu Lạc Bộ (2014). Một số phim nổi bật khác của cô gồm: Yêu Hay Không Yêu, Lucky Boy, Zombiology: Enjoy Yourself Tonight...